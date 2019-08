Formel 2-kører dør på Spa-banen, dyr slutfase for Chelsea, Magnussen i top-10 og dansk VM-bronze

Direkte sport i tv Lørdag 31. august DR3 17.20 Basketball: 3x3-EM, Dan.-Ukraine (k) 18.50 Basketball: 3x3-EM, Dan.-Holland (k) TV 2 16.05 Håndbold: Odense-Team Esbjerg (k) TV 2 Sport 13.45 X Games: Oslo 15.00 Cykling: La Vuelta, 8. etape 18.00 X Games: Oslo 20.45 Fodbold: Juventus-Napoli TV3+ 14.30 Formel 1: Belgiens GP, kvalifikation 18.30 Fodbold: Burnley-Liverpool TV3 Sport 10.30 Formel 3: Belgiens Grand Prix 11.55 Formel 1: Belgiens GP, træning 13.20 Motorsport: Porsche Super Cup 16.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Hobro 18.55 Speedway: Tysklands Grand Prix 22.00 Boksning: Lomachenko-Campbell TV3 Max 13.30 Fodbold: Southampton-Manch. U 16.00 Fodbold: Chelsea-Sheffield United 18.30 Fodbold: Union Berlin-Dortmund Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España, 8. etape 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 10.00 Cykling: Tour of Almaty 12.00 Kano: World Cup 16.00 Cykling: Deutschland Tour 18.00 Tennis: US Open

Vis mere

Motorsport. Den 22-årige franske formel 2-kører Anthoine Hubert er lørdag omkommet efter et voldsomt uheld på Spa-Francorchamps-banen i Belgien. På anden omgang af lørdagens formel 2-løb kom Anthoine Hubert på en langside på slingrekurs og kørte ind i rabatten, og da hans bil kom ud på banen igen blev den torpederet af Juan-Manuel Correas bil, der i høj hastighed var uden mulighed for at manøvrere udenom. Anthoine Hubert blev ifølge Den Internationale Automobilsportsunion (FIA) erklæret død kl. 18.35.

Roning. Lærke Berg Rasmussen, Christina Juhl Johansen, Ida Gørtz Jacobsen og Frida Sanggaard Nielsen toppede i fireren uden styrmand OL-kvalifikationen ved at vinde bronze ved VM i Ottensheim i Østrig. De danske kvinder var på den 2.000 meter lange distance fire sekunder fra guldet, som Australien tog sig af foran Holland. Nu drømmer de danske kvinder om OL-guldet i Tokyo. »En bronzemedalje giver en kæmpe motivation for, at vi lige næste år skal steppe det op, og så går vi efter det helt store. Så vi har virkelig meget motivation«, siger Christina Juhl Johansen.

Fodbold. 16-årige Unge Ansu Fati udlignede til 1-1 for Barcelona i 2-2-udekampen mod Osasuna og blev dermed storklubbens yngste ligamålscorer nogensinde. Ansu Fati fylder 17 år 31. oktober.

Cykling. Kasper Asgreen (Quick-Step) leverede endnu et stort resultat i denne sæson, da han vandt 3. etape af Tyskland Rundt. I spurten afviste han belgieren Jasper Stuyven (Trek). Stuyven fører sammenlagt med 13 sekunder foran italieneren Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). Løbet slutter søndag.

Fodbold. 21-årige Tammy Abraham scorede 25 gange i sidste sæson, da han var udlejet til Aston Villa i den næstbedste engelske række, men Chelsea-angriberen kan i den grad også score på højeste niveau i Premier League. Således blev Abraham noteret for sæsonens tredje og fjerde scoring, da Chelsea mødte Sheffield United på hjemmebane. Et selvmål i næstsidste minut af Kurt Zouma lagde dog en dæmper på den Andreas Christensen-løse Chelsea-fest, da det sluttede 2-2. En anden træfsikker herre, Manchester Citys argentiner Sergio Agüero, bankede sig øverst på topscorerlisten, da han med to mål var med til at sænke Brighton 4-0. I danskermødet mellem Leicester og Bournemouth trak Kasper Schmeichel det længste strå mod landsholdskollega Philip Billing. Leicesters evergreen Jamie Vardy åbnede og lukkede scoringen i 3-1-sejren.

Stillingen i Premier League

Fodbold. Med sin scoring til 5-1 i 6-1-sejren over Mainz kom Bayern München-angriberen Robert Lewandowski igen alene i spidsen af topscorerlisten i Bundesligaen, hvor han har scoret 6 gange i denne sæson. Andetsteds i den tyske liga så Robert Skov fra bænken sit Hoffenheim-hold spille 0-0 i Leverkusen.

Cykling. Den 27-årige tysker Nikias Arndt (Sunweb) hentede sin første sejr i mere end to et halvt år, da han kom først over målstregen på 8. etape af Vuelta a Espana i en udbrydergruppe, der var over 9 minutter foran hovedfeltet. Franske Nicolas Edet (Cofidis) kunne med en beskeden 11. plads på etapen derfor sikre sig den samlede føring i løbet. Nicolas Edet vandt i 2013 bjergkonkurrencen i Vueltaen. Søndagens 9. etape er en bjergspring på 94 km og med mål i ca. 2.100 meters højde i Cortals d’Encamp i Andorra.

Basketball. Serbien, der øjner en mulighed for at støde USA af tronen, åbnede VM-turneringen i Kina med en storsejr på 105-59 mod Angola. Bogdan Bogdanović fra Sacramento Kings lavede 24 point for europæerne.

Fodbold. Inter-angriberen Mauro Icardis tvist med den store Milano-klub når nye højder. Mauro Icardi, som er blevet sat til salg af træner Antonio Conte, sagsøger ifølge AP nu Inter for 1,5 millioner euro, ca. 11,2 millioner kroner. Mauro Icardi vil have pengene, da han føler sig diskrimineret efter at han er blevet degraderet til andetholdet.

Tennis. Ikonet Roger Federer er mere end træt af at høre konkurrenter antyde, at han på grund af sin status i sporten får særbehandling med hensyn til sine kamptidspunkter. »Jeg har hørt på det det her pis for mange gange nu. Jeg er dødtræt af (påstande om), at det tilsyneladende er mig, der bestemmer. Det gør tv-stationerne og turneringsarrangørerne«, siger Federer ifølge Ritzau. Reaktionen kommer, efter at Dan Evans fra Storbritannien efter sit nederlag til Federer i 3. runde af den igangværende US Open-turnering i New York fredag antydede, at schweizeren havde bedt om at spille kampen tidligt på dagen.

Resultater fra fredagens kampe ved US Open (eksternt link)

Tennis. Caroline Wozniacki spiller sin kamp i 3. runde af US Open lørdag kl. 18 mod canadieren Bianca Andreescu (seedet 15). Følg med live her fra kl. 18.05