God stil: Japansk tennisdronning trøster amerikanernes nye darling efter at have knust hende ved US Open

Tennis: Naomi Osaka sagde efter natten til søndag dansk tid at have vundet sin 3. runde-kamp ved US Open 6-3, 6-0 over 15-årige Cori Gauff, at »... jeg har ikke været så fokuseret siden Australian Open«. Og den forsvarende mester var så skarp i New York, at Gauff slet ikke kom i nærheden af at skabe spænding i opgøret. Tårerne løb hos teenageren efter nederlaget, og hun ville bare væk fra mægtige Arthur Ashe Stadium – den gik bare ikke. Naomi Osaka fik også tårer i øjnene, men trøstede sin slagne modstander. Hun fik også overtalt unge Cori Gauff til at blive på stadion og tale til det store publikum, der især var kommet for at se hende spille. En meget speciel stund under denne sæsons sidste grand slam-turnering. Osaka skal i 4. runde møde schweiziske Belinda Bencic.

Fodbold. Gustav Wikheim skifter Danmark ud med Saudi-Arabien. FC Midtjylland oplyser søndag, at klubben har solgt den norske offensivspiller til Al-Fateh FC. Wikheim har skrevet under på en treårig kontrakt med den saudiarabiske klub. »Vi har haft en aftale med Gustav om, at vi skulle se på mulighederne, hvis der dukkede et økonomisk attraktivt tilbud op for begge parter, og det gjorde der med henvendelsen fra Al-Fateh FC«, siger FCM-sportschef Svend Graversen i pressemeddelelsen.

NFL. Sæsonen er slut, allerede inden den er begyndt, for Hjalte Froholdt i USA. Lørdag blev den 23-årige fynbo, der i april blev valgt til NFL i den årlige draft af de forsvarende Super Bowl-mestre New England Patriots, placeret på skadeslisten ’injured reserve’ (IR). Det skriver Patriots på sin hjemmeside. Det betyder, at holdet ikke kan gøre brug af danskeren, der spiller på den offensive linje, i 2019-sæsonen. Hjalte Froholdt pådrog sig natten til fredag dansk tid en skade i armen i Patriots’ fjerde og sidste testkamp inden sæsonstart. Det er uvist, hvor alvorlig skaden er, men ved at placere Froholdt på IR-listen lukker Patriots altså danskeren ned for sæsonen. Det kommer ikke som den helt store overraskelse. Patriots’ trænere har i løbet af den sidste tid antydet, at Hjalte Froholdt af dem anses for at være en spiller, der skal udvikle og forbedre sig og på sigt blive god nok til at være en del af startopstillingen. Ved at sætte Froholdt på IR-listen kan Patriots i stedet hive en mere NFL-klar spiller ind på holdet i denne sæson.