0,03 sekund: Sverri Sandberg Nielsen er et mulehår fra VM-guldet

FAKTA Direkte sport i tv DR 3 15.05 Basketball: 3x3-EM TV 2 Sport 13.00 Roning: VM-finaler 14.40 Cykling: La Vuelta, 9. etape 18.50 Mountainbike: VM, downhill (k) 21.00 Fodbold: Villarreal-Real Madrid TV3+ 15.10 Formel 1: Belgiens Grand Prix 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby TV3 Sport 9.40 Formel 3: Belgiens Grand Prix 12.00 Fodbold: AGF-Esbjerg 14.30 Fodbold: Sparta Rotterdam-Ajax 21.00 Motorsport: IndyCar 23.55 Motorsport: Nascar - Southern 500 TV3 Max 11.10 Formel 2: Belgiens Grand Prix 12.25 Motorsport: Porsche Super Cup 14.00 Fodbold: AC Horsens-Lyngby 18.00 Fodbold: Frankfurt-Düsseldorf 21.00 Fodbold: Marseille-St. Etienne Xee 15.00 Fodbold: Everton-Wolverhampton 17.30 Fodbold: Arsenal-Tottenham Canal 9 16.00 Fodbold: AaB-FC København Eurosport 1 12.25 Motorsport: Porsche Super Cup 14.50 Cykling: Vuelta a España 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 14.00 Fodbold: Randers FC-Silkeborg 17.15 Tennis: US Open Vis mere

Roning. 25-årige Sverri Sandberg Nielsen var søndag sølle 0,03 sekunder fra VM-guldet i singlesculler. I finalen i Ottensheim i Østrig var kun den tyske båd med Oliver Zeidler hurtigere. Zeidler, der er tidligere elitesvømmer og først blev roer i 2016, føjede dermed VM-titlen til den EM-triumf han scorede tidligere på året i Luzern. For færingen Sverri Sandberg Nielsen, der stiller op for Danmark og nu pludselig er et olympisk guldhåb, er der tale om den første store markering internationalt. »Jeg kunne mærke Stef (hollænderen Stef Broenink, red.) på min ene side og Oliver på den anden, men jeg måtte fokusere på min egen båd mod slutningen og mine sidste 20 åretag. Alle fightede for at få en medalje. Jeg er meget glad for, at vandt en medalje«, siger Sverrie Sandberg Nielsen ifølge worldrowing.com. VM-sølvet er tillige den første medalje til en atlet under Dansk Forening for Rosport i en singlesculler for mænd. Bronzen gik til Norges Kjetil Borch.

Tennis. Det var serven, den var gal med. Sådan lød vurderingen fra Caroline Wozniacki efter tosætsnederlaget til den canadiske komet Bianca Andreescu ved US Open i New York lørdag aften. »Jeg ville ønske, jeg havde servet bedre. Det var svært på grund af solen«, sagde Wozniacki efter 4-6, 4-6 mod den 19-årige, der er top-10-spiller, når verdensranglisten opdateres efter US Open.

Fodbold. ’Old Firm’-duellen i skotsk topfodbold mellem Rangers og Celtic sluttede søndag eftermiddag med en 2-0-sejr til Celtic. Dermed kom mesterholdet Celtic alene i spidsen for ligaen med maksimumpoint efter fire runder og en målscore på 17-3.

Tennis. Naomi Osaka sagde efter natten til søndag dansk tid at have vundet sin 3. runde-kamp ved US Open 6-3, 6-0 over 15-årige Cori Gauff, at »... jeg har ikke været så fokuseret siden Australian Open«. Og den forsvarende mester var så skarp i New York, at Gauff slet ikke kom i nærheden af at skabe spænding i opgøret. Tårerne løb hos teenageren efter nederlaget, og hun ville bare væk fra mægtige Arthur Ashe Stadium – den gik bare ikke. Naomi Osaka fik også tårer i øjnene, men trøstede sin slagne modstander. Hun fik også overtalt unge Cori Gauff til at blive på stadion og tale til det store publikum, der især var kommet for at se hende spille. En meget speciel stund under denne sæsons sidste grand slam-turnering. Osaka skal i 4. runde møde schweiziske Belinda Bencic.

Fodbold. Gustav Wikheim skifter Danmark ud med Saudi-Arabien. FC Midtjylland oplyser søndag, at klubben har solgt den norske offensivspiller til Al-Fateh FC. Wikheim har skrevet under på en treårig kontrakt med den saudiarabiske klub. »Vi har haft en aftale med Gustav om, at vi skulle se på mulighederne, hvis der dukkede et økonomisk attraktivt tilbud op for begge parter, og det gjorde der med henvendelsen fra Al-Fateh FC«, siger FCM-sportschef Svend Graversen i pressemeddelelsen.