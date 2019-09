Kjær klar til Champions League, Messi og Ronaldo truet af forsvarer og Falcao budt velkommen af 25.000 fans

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Fredericia-GOG (m) Eurosport 1 17.00 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open





Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær spiller i resten af denne sæson i den italienske Serie A for Atalanta, der også er med i Champions League. Den Sevilla-ejede forsvarsspiller har indgået en lejeaftale, der kan gøres permanent. 30-årige Simon Kjærs karriere tog for alvor fart, da han for 11 år siden skiftede til en anden Serie A-klub, Palermo, fra FC Midtjylland.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, har nomineret Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (FC Barcelona) og Virgil van Dijk (Liverpool) til titlen som verdens bedste spiller i sidste sæson. Van Dijk skal skrive historie, hvis han vil vinde prisen, for kun én gang tidligere, er en forsvarsspiller kåret til verdens bedste. Det var italieneren Fabio Cannavaro, som vandt tilbage i 2006. Hos kvinderne kæmper engelske Lucy Bronze med de to amerikanske verdensmestre Megan Rapinoe og Alex Morgan om værdigheden. Priserne uddeles 23. september i Milano.

Fodbold. Transfervinduet lukker mandag aften i Danmark, Spanien og Frankrig ved midnat. I andre lande lukkes der tidligere; Tyskland (18.00) og Italien (20.00). Her er et udvalg af mandagens bekræftede spillerhandler:

Alexander Juel Andersen - Vendsyssel til OB (leje)

Fernando Llorente – klubløs til Napoli

Matteo Darmian – Man. United til Parma

Javier Hernandez – West Ham til Sevilla

Artem Dovbyk – FCM til Sønderjyske (leje)

Fodbold. Angriberen Radamel Falcao ser ud til at blive et hit i tyrkiske Galatasaray, såfremt han kan blive enig med klubben om en kontrakt. Søndag, da colombianeren, der endnu er på kontrakt i Monaco, kom til Istanbul for at forhandle, blev han mødt af omkring 25.000 fans i lufthavnen.

Kulübümüze transferi için görüşmelere başladığımız Radamel @FALCAO’ya, büyük Galatasaray taraftarından muhteşem karşılama! pic.twitter.com/oJEvQD5VNT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2019

Fodbold. Målmand Anders Lindegaard har forlænget sin kontrakt med Helsingborg til udgangen af 2021.

Fodbold. Efter to måneder i tyske KFC Uerdingen har forsvarsspilleren fået ophævet sin kontrakt. Det er personlige årsager, der har fået Maxsø til selv at bede om at få kontrakten ophævet, beretter klubben fra den tredjebedste tyske række.

Tennis. Verdens nr. 1, Novak Djokovic, kommer ikke til at forsvare sin titel i grandslam-turneringen US Open. Serberen måtte trække sig fra ottendedelsfinalen mod Stanislas Wawrinka på grund af en skulderskade, og dermed er schweizeren klar til kvartfinalen mod Daniil Medvedev fra Rusland. Djokovic trak sig i 3. sæt ved stillingen 2-1 til Wawrinka og efter at han havde tabt de to første med cifrene 6-4 og 7-5.

Fodbold. Den italienske forsvarsspiller Matteo Darmian skifter fra Manchester United til Parma. Det bekræfter begge klubber på Twitter. Darmian kom til United i sommeren 2015 og har siden spillet 92 kampe og scoret et mål for den engelske storklub. Han har spillet 36 kampe for det italienske landshold.

Fodbold. SønderjyskE har i FC Midtjylland lejet den 22-årige ukrainske angriber Artem Dovbyk på en aftale, der gælder resten af indeværende sæson.

Håndbold. En fysioterapeut er blevet indberettet til Håndboldens Disciplinærinstans efter en episode i kampen fredag mod Nykøbing. Få sekunder før slutsignalet trykkede hun på timeoutknappen selv om Nykøbing var i angreb. Handlingen udløste et straffekast til Nykøbing og hensigten var åbenbart at satse på, at modstanderen brændte, så København kunne komme i boldbesiddelse og måske fremtvinge en udligning. Nykøbing scorede dog og vandt kampen med to overskydende mål. Men den ulovlige handling får nu et efterspil.

Sportsdans. De 8 dobbelte verdensmestre Bjørn Bitsch og Ashli Williamson har vundet Bangkok World Open. Parret vandt alle 5 danse ved denne verdensranglisteturnering og er med sejren stadig ubesejret i 2019.