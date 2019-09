Verdens bedste trækker sig fra US Open med en skadet skulder

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Fredericia-GOG (m) Eurosport 1 17.00 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open





Tennis. Verdens nr. 1, Novak Djokovic, kommer ikke til at forsvare sin titel i grandslam-turneringen US Open. Serberen måtte trække sig fra ottendedelsfinalen mod Stanislas Wawrinka på grund af en skulderskade, og dermed er schweizeren klar til kvartfinalen mod Daniil Medvedev fra Rusland. Djokovic trak sig i 3. sæt ved stillingen 2-1 til Wawrinka og efter at han havde tabt de to første med cifrene 6-4 og 7-5.

Tennis. Vinderen af French Open, Ashleigh Barty, er ude af dette års US Open efter et nederlag i to sæt til Qiang Wang. Kineseren, der er nr. 2 på verdensranglisten slog klart verdens nr. 2 med cifrene 6-2, 6-4. Finalisten fra 2016, tjekken Karolina Pliskova, er også færdig i US Open, hvor hun tabte til briten Johanna Konta i tre tætte sæt med cifrene 6-7, 6-3 og 7-4.

Fodbold. SønderjyskE har i FC Midtjylland lejet den 22-årige ukrainske angriber Artem Dovbyk på en aftale, der gælder resten af indeværende sæson.

Håndbold. En fysioterapeut er blevet indberettet til Håndboldens Disciplinærinstans efter en episode i kampen fredag mod Nykøbing. Få sekunder før slutsignalet trykkede hun på timeoutknappen selv om Nykøbing var i angreb. Handlingen udløste et straffekast til Nykøbing og hensigten var åbenbart at satse på, at modstanderen brændte, så København kunne komme i boldbesiddelse og måske fremtvinge en udligning. Nykøbing scorede dog og vandt kampen med to overskydende mål. Men den ulovlige handling får nu et efterspil.

Sportsdans. De 8 dobbelte verdensmestre Bjørn Bitsch og Ashli Williamson har vundet Bangkok World Open. Parret vandt alle 5 danse ved denne verdensranglisteturnering og er med sejren stadig ubesejret i 2019.

Motorsport. Michael Christensen kørte sammen med sin franske holdkammerat Kevin Estre en andenplads hjem, da første afdeling af det officielle VM for sportsvogne blev afviklet på Silverstone. De to Porsche fabrikskørere stillede til start i LMGTE Pro-klassen, hvor Michael Christensen er forsvarende verdensmester, og gav VM debut til den nyudviklede Porsche 911 RSR.

Fodbold. Gareth Bale var på alle måder hovedpersonen, da Real Madrid spillede 2-2 ude mod Villareal. Den walisiske landsholdsspiller udlignede til både 1-1 og slutresultatet, men i dommerens tillægstid pådrog han sig sin anden advarsel og blev vist ud.

Tennis. Amerikaneren Mike Bryan har fået en bøde på 10.000 dollars for usportslig optræden i forbindelse med en doublekamp i US Open. Situationen opstod, da han sammen med sin tvillingebror Bob havde haft succes med en challenge og vendte sig ketsjer som en pistol mod en af linjedommerne. Episoden blev indberettet som et brud på turneringens etiske regler, og Bryan blev efterfølgende idømt bøden.

»Jeg undskylder for de krænkelser, det må have forårsaget. Vi vandt pointet, og min gestikulation var ment som en spøg«, siger Bryan til New York Times ifølge Ritzau.