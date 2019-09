Få overblik over nattens transferhistorier: Skandalespiller rejser til PSG

Direkte sport i tv Tirsdag 3. september DR1 18.00 Fodbold: Israel-Danmark (k) TV 2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta a España, 10. etape 20.00 Håndbold: SønderjyskE-Skjern (m) TV3 Sport 19.00 Håndbold: Löwen-Bergischer (m) Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España, 10. etape 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 16.50 Tennis: US Open

Fodbold. Argentineren Mauro Icardi, der er godt og grundigt på kant med sin italienske klub Inter, slipper for daglig konfrontation med træner, klub og medspillere det kommende års tid. Icardi har nemlig lavet en lejeaftale med franske Paris SG. Mauro Icardi bebudede i lørdags, at han agtede at sagsøge Inter for 1,5 millioner euro, ca. 11,2 millioner kroner. Mauro Icardi vil have pengene, da han følte sig diskrimineret efter var blevet degraderet til andetholdet. Tidligere i år blev Mauro Icardi degraderet som anfører, og da Inter købte Romelu Lukaku måtte han afgive sin trøjer nummer 9 til belgieren.





Fodbold. Transfervinduet lukkede ved midnat. Genoplev de sidste timer af gedemarkedet i Ritzaus liveblog herunder:





Skisport. Østrigs 30-årige alpinkonge Marcel Hirscher har indkaldt til pressemøde, som vil blive sendt direkte på nationalt tv onsdag aften kl. 20.15. I Østrig spekuleres der i, at Hirscher vil annoncere sit karrierestop. Marcel Hirscher har vundet den samlede alpine World Cup de seneste otte sæsoner i træk.

Fodbold. Manglende spillersalg i transfervinduet har ført til, at AaB har meddelt Fondsbørsen, at de nu forventer et underskud på 28-32 millioner kroner. Tidligere regnede man med at tabe mellem 15 og 20 millioner kroner i indeværende regnskabsperiode.

Tennis. Bianca Andreescu (seedet 15), der slog Caroline Wozniacki ud af US Open i New York, er for første gang i karrieren klar til en kvartfinale i en grandslamturnering. I 4. runde af turneringen blev amerikaneren Taylor Townsend sendt ud med cifrene 6-1, 4-6 og 6-2 af den 19-årige canadier. Nu venter belgieren Elise Mertens (25). Skulle Andreescu vinde sin kvartfinale, venter vinderen af matchen mellem Belinda Bencic (13) og Donna Vekic (23). I de andre kvartfinaler mødes Elina Svitolina og Johanna Konta (kl. 18.00), mens Serena Williams får fornøjelsen af Qiang Wang (kl. 01.00).

Tennis. I herresingle er 33-årige Rafael Nadal i US Open-kvartfinalen for 10. gang i karrieren. Den 2. seedede spanier sejrede 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 over kroatiske Marin Cilic. I kvartfinalen skal Nadal møde argentinske Diego Schwartzman, der overraskende slog tyske Alexander Zverev (seedet 6) i 4. runde. Roger Federer møder Grigor Dimitrov (ca. 03.00), mens Daniil Medvedev-Stan Wawrinka (ca. 20.00) og Matteo Berrettini-Gäel Monfils duellerer i de øvrige kvartfinaler.

Tennis. 16-årige Holger Rune (seedet 2) er klar til 2. runde af juniorernes US Open efter sejr på 6-2, 5-7, 7-6 (5) over den amerikanske kvalifikationsspiller Cash Hanzlik. I næste runde venter den useedede schweizer Dominic Stephan Stricker.

Fodbold. AC Horsens og den serbiske offensivspiller Uros Nenadovic har efter blot en måneds samarbejde ophævet kontrakten. »Spillestilen gør, at jeg ikke kan vise mig fra min bedste side, og derfor er det bedst for min karriere at finde et sted, hvor jeg kan spille«, siger 25-årige Nenadovic.