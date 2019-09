Skandalespiller rejser til PSG og nattens øvrige transferhistorier

FOR ABONNENTER

Fodbold. Argentineren Mauro Icardi, der er godt og grundigt på kant med sin italienske klub Inter, slipper for daglig konfrontation med træner, klub og medspillere det kommende års tid. Icardi har nemlig lavet en lejeaftale med franske Paris SG. Mauro Icardi bebudede i lørdags, at han agtede at sagsøge Inter for 1,5 millioner euro, ca. 11,2 millioner kroner. Mauro Icardi vil have pengene, da han følte sig diskrimineret efter var blevet degraderet til andetholdet. Tidligere i år blev Mauro Icardi degraderet som anfører, og da Inter købte Romelu Lukaku måtte han afgive sin trøjer nummer 9 til belgieren.