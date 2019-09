Choknederlag til Roger Federer i mødet med 'den evige lærling'

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta a España, 11. etape 18.15 Speedway: Holsted-Slangerup TV3 Sport 19.00 Håndbold: Berlin-Minden (m) Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España, 11. etape 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 16.50 Tennis: US Open

Tennis. Natten til onsdag dansk tid kom US Opens hidtil største overraskelse, og det indebar et farvel til tennissportens helt store ikon – Roger Federer. I et opgør over fem sæt var det nemlig bulgarske Grigor Dimitrov, der besejrede den berømte schweizer 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2, hvilket sikrede Dimitrov hans første plads i en grand slam-semifinale, hvor russiske Daniil Medvedev venter. I pausen mellem fjerde og femte sæt søgte Federer behandling for smerter i ryggen, men det hjalp ikke på den 3.-seededes spil, der indeholdt alt for mange uprovokerede fejl. Samtidig spillede Dimitrov, for en gangs skyld, roligt og klogt, og det var en af årsagerne til, at han i ottende forsøg omsider besejrede sit store idol. Dimitrov er på grund af spillestil ofte blevet omtalt som ’den lille Federer’, men denne gang blev han altså den store.

Sejren kommer på et godt tidspunkt for Grigor Dimitrov, der senest har ramt bunden karrieremæssigt og er placeret som nr. 78 på ranglisten, hvor han for to år siden var fremme som nr. 3.

US Open-semifinaler

Kvinder

Serena Williams – Elina Svitolina

Belinda Bencic/Donna Vekic – Bianca Andreescu/Elise Mertens

Mænd

Grigor Dimitrov – Daniil Medvedev

Rafael Nadal/Diego Schwartzman – Matteo Berettini/Gaël Monfils

Skisport. Tirsdag blev han fundet død i sit hjem. Den tidligere norske skiskydningsstjerne Halvard Hanevold døde tirsdag i sit hjem i byen Asker i Norge. Det bekræfter Norges Skiskytteforbund onsdag. »Det er med stor sorg, vi har modtaget beskeden om Halvard Hanevolds død. Han vil blive meget savnet«, lyder det fra forbundets præsident, Arne Horten, på forbundets hjemmeside. Dødsårsagen er endnu ukendt. Han efterlader sig en kone og to børn.

Fodbold. Kasper Dolberg forlod Ajax efter fire år i Amsterdam-klubben og er i stedet rykket til franske Nice, hvor et nyt projekt venter. Angriberen er i disse dage samlet med landsholdet, som torsdag skal møde Gibraltar, og Dolberg ser frem til at få kickstartet sin karriere, som var gået lidt i stå i Ajax. »Nice har fået nye ejere, og det er et stort projekt, de er i gang med dernede, hvor de ser mig som en vigtig del af det. Det kunne jeg bare godt tænke mig at være en del af. Jeg er meget glad for det, og jeg glæder mig til at komme rigtigt i gang«, siger Dolberg. Nice har hentet Dolberg som en offensiv forstærkning, og han er ikke bange for at fejle. »Der er pres over det hele. Det var der også i Ajax i tre år. En forventning om at man skal score hver gang og være den bedste spiller på banen«.

NFL. To flotte sæsoner kronet med en tur til Super Bowl i den seneste stiller NFL-stjerner i en god position til kommende kontraktforhandlinger. Det kan NFL-quarterbacken Jared Goff fra Los Angeles Rams skrive under på. Og det har han faktisk netop gjort. Hans klub oplyser, at man har forlænget aftalen til 2024 med den 24-årige quarterback, der blev valgt først af alle i draften i 2016. Og den aftale gør Goff til en historisk holden mand i sporten. Ifølge diverse amerikanske medier kan Goff afhængigt af præstationerne tjene op til 134 millioner dollar over de fire år, kontrakten løber (914 millioner kroner). Enkelte andre spillere har lavet større kontrakter, men Goff skiller sig ud ved at være garanteret 750 millioner kroner af lønpakken. Så stor en sikret løn har ingen tidligere kunnet sætte sin signatur på ifølge nyhedsbureauet AP.