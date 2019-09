Bendtner lukker Brøndby-kamp

Direkte sport i tv Torsdag 5. september Tv2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta Espana 19.30 Ishockey: Rungsted-Zug TV3+ 2.15 Am. Fodbold: Chicago-Green Bay Kanal 5 20.45 Fodbold: Gibraltar-Danmark Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta Espana 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 18.00 Fodbold: Armenien-Italien 20.45 Fodbold: Irland-Schweiz

Fodbold. Nicklas Bendtner skal første gang i kamp for FC København på tirsdag i reserveligaen mod Brøndby. Af samme årsag vil kampen blive afviklet bag lukkede døre uden tilskuere. Det siger FCK -manager Ståle Solbakken til den norske avis VG. »Der ville komme 3.000-4.000 tilskuere til den reserveholdskamp. Det går ikke og der er slet ikke plads. Træningsanlægget ville jo blive sprængt«, forklarer Ståle Solbakken. »Brøndby-kampen er - ligesom de seneste år - lukket for tilskuere af sikkerhedsmæssige årsager, men vi arbejder på at streame kampen«, meddeler FCK, der mandag indgik en fire måneder lang aftale med Bendtner, der blev officielt præsenteret som ny spiller i går.

Olympisk. Med temperaturer på 35 grader eller mere bliver OL i Tokyo i 2020 en varm fornøjelse. Arrangørerne tester derfor, hvordan man kan gøre forholdene mere udholdelige for tilskuere. Én ide er, at bruge kunstig sne som afkøling, skriver Ritzau med AFP som kilde. Første test vil finde sted ved et kanoevent 13. september, hvor flere af tilskuerne sidder i direkte sollys. »Der vil blive sprøjtet kunstigt sne ud over tilskuerpladserne«, siger en OL-talskvinde. »Vi har ikke besluttet endeligt, om vi vil bruge dette system næste år under OL, men vi vil gerne teste det for at se, hvor effektivt det er«.

Skisport. Marcel Hirscher, der onsdag aften bekendtgjorde, at han indstiller den alpine karriere, var blevet træt af ikke at kunne leve et ganske almindeligt liv. Det gik i løbet af sommeren op for ham, at han ikke længere havde lyst til at betale den pris, der er, når man konstant er på jagt efter sportslig succes. »Nu vil jeg køre motocross og spille fodbold med min søn, og glæde mig over, at der ikke er morgentræning, så jeg kan få en hel nats søvn inden morgenmaden«, lød det blandt andet fra den ottefoldige vinder af den alpine World Cup. »Det eneste jeg fortryder, er at jeg måske festede for lidt, når jeg havde vundet«, fortalte østrigeren, der er lykkelig over, at han trods en årelang og meget voldsom belastning af kroppen er kommet stort set smertefrit igennem karrieren.





Tennis. Rafael Nadal er klar til at spille semifinale ved US Open i New York efter en sejr i tre sæt mod argentineren Diego Schwartzman. Nu venter en af turneringens helst store overraskelser i skikkelse af italieneren Matteo Berretini, der er nummer 25 på ranglisten. Han er den første italienske semifinalist i New York i over 40 år, efter at han besejrede franske Gäel Monfils i en femsætter med tiebreakafgørelse. I den anden semifinale mødes russeren Daniil Medvedev og bulgarske Grigor Dimitrov. I damesingle er Bianca Andreescu fra Canada som den første teenager i ti år i en semifinale. I kvartfinalen besejrede hun Belgiens Elise Mertens med 3-6, 6-2, 6-3. Natten til fredag spilles kvindernes semifinaler: Serena Williams-Elina Svitolina, Belinda Bencic-Bianca Andreescu.

Fodbold. Hamburger SV-spilleren Bakery Jatta, der har været under mistanke for at spille under falsk identitet i en sag, der er blevet henlagt tidligere i denne uge, er på ny i fokus. Nu meddeler den tyske U21-landstræner Stefan Kuntz, at han gerne ser, at flygtningen fra Gambia hurtigst muligt får tysk statsborgerskab. »Jeg erklærer mig parat til at hjælpe ham med at få statsborgerskab, da jeg gerne vil overbevise ham om, at U21-landsholdet er en mulighed«, siger succestræneren, der tidligere i år vandt sølv ved U21-EM, til Sport1.

Motorsport. Den mest brugte bane i formel 1-verdenen skal også afvikle løb i VM-serien de kommende år. Monza-banen i det nordlige Italiens har indgået aftale om formel 1-løb frem til 2024. Monza er i det weekend værter for et grandprix for 69. gang.