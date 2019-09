Nadal klar til at møde US Opens store overraskelse

Direkte sport i tv Torsdag 5. september Tv2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta Espana 19.30 Ishockey: Rungsted-Zug TV3+ 2.15 Am. Fodbold: Chicago-Green Bay Kanal 5 20.45 Fodbold: Gibraltar-Danmark Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta Espana 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 18.00 Fodbold: Armenien-Italien 20.45 Fodbold: Irland-Schweiz

Tennis. Rafael Nadal er klar til at spille semifinale ved US Open i New York efter en sejr i fire sæt mod argentineren Diego Schwartzman. Nu venter en af turneringens helst store overraskelser i skikkelse af italieneren Matteo Berretini, der er nummer 25 på ranglisten. Han er den første italienske semifinalist i New York i over 40 år, efter at han besejrede franske Gäel Monfils i en femsætter med tiebreakafgørelse. I den anden semifinale mødes russeren Daniil Medvedev og bulgarske Grigor Dimitrov. Natten til fredag spilles kvindernes semifinaler: Serena Williams-Elina Svitolina, Belinda Bencic-Bianca Andreescu.

Fodbold. Med en EM-slutrunde med 24 hold er spændingen i kvalifikationen blevet mindre, og med ekstra muligheder for kvalifikation via Nations League til den store paneuropæiske turnering i 2020, hvor der også skal spilles i København, forsvinder yderligere spænding fra kvalifikationen. Enkelte grupper og opgør kan dog fortsat sørge for bred international opmærksomhed, og denne rundes mest imødesete kamp er klassikeren mellem Tyskland og Holland i gruppe C fredag aften. I gruppe C er det nemlig Nordirland, der sensationelt fører med 12 point feter 4 kampe.

Fodbold. Det går godt i den tyske storklub Bayern München. Klubbens omsætning steg i forretningsåret 2018/2019 med 14 procent til ca. 5,6 milliarder kroner og genererede et overskud på 550 millioner kroner.

Håndbold. Målmand Jannick Green og backen Michael Damgaard spiller på topholdet i den tyske Bundesliga. Onsdag aften strøg Magdeburg til tops i den bedste tyske række med en sejr på 39-27 på hjemmebane mod Nordhorn. Michael Damgaard bidrog med 5 mål.