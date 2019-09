Leon Madsen har en crosser uden bremser og er 35 procent invalid, men alligevel er han tæt på at vinde VM

FOR ABONNENTER

Man kan ikke rigtig se på Leon Madsen, at han er 35 procent invalid, når han til hverdag svinger en 77 kilo tung crosser rundt i ét langt venstresving. To brækkede arme, to brækkede ben, en brækket nakke, to trykkede nakkehvirvler, ingen muskler i højre skulder, en højre arm, der er 3 centimeter kortere end den venstre, samt 9 hjernerystelser har han tilegnet sig. Og i øjeblikket døjer han med en diskusprolaps nederst i ryggen og en ankel, der ikke opfører sig, som den skal. Han skal faktisk opereres i ryggen, når sæsonen er slut i oktober.