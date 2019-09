Global superstjerne skyder med skarpt mod Færøerne og Danmark

Direkte sport i tv Fredag 6. september TV 2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta a España, 13. etape 19.30 Ishockey: SønderjyskE-Herning TV3 Sport 10.55/14.55 Formel 1: GP Italien, træning 16.50 Formel 2: GP Italien, kvalifikation TV3 Max 17.45 Formel 3: GP Italien, kvalifikation 19.00 Speedway: GP Danmark, kval. 20.00 Atletik: Diamond League 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Holland Eurosport 1 9.55 Bordtennis: EM (k) 15.00 Cykling: Vuelta a España, 13. etape 18.05/22.00 Tennis: US Open Eurosport 2 13.00 Bordtennis: EM 20.45 Fodbold: Skotland-Rusland

Motorsport. Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton har meldt sig i koret af forfærdede og utilfredse, der kritiserer grindedrab på Færøerne. I et opslag på Instagram har Hamilton vedlagt tre videoer, der viser, hvordan grindehvaler bliver fanget. »Hvordan kan alle disse mennesker synes, at det her er okay. Det er på ingen måde okay. Det er væmmeligt, og Danmark bør sætte en stopper for det«, skriver Hamilton til sine 12,6 millioner følgere. Grindedrab har i mere ca. 500 år været en tradition på Færøerne. Siden 1584 er der ført regnskab med hvalfangsterne.

Følg dagens F1-træninger på Monza fra kl. 11 og 15

Tennis. Årets US Open-finale i damesingle bliver et opgør mod en stærk fremadstormende teenager og spillets bedte gennem tiderne. Den 19-årige canadier Bianca Andreescu besejrede Belinda Bencic fra Schweiz 7-6, 7-5 og skal nu møde spillets grand old lady Serena Williams i kampen om årets sidste grandslamtitel. Williams slog Elina Svitolina fra Ukraine 6-3, 6-1. »Det er bare uvirkeligt. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige. Det er en drøm, der går i opfyldelse, at skulle spille mod Serena i finalen ved US Open. Det er vanvittigt«, lød det fra Andreescu i et interview kort efter sejren. Mens Andreescu i finalen lørdag aften kan vinde sin første grandslamtitel, er 37-årige Serena Williams drevet af noget helt andet. Williams kan med sin 24. titel tangere australske Margaret Courts antal af gevinster i 1960’erne og 1970’erne.

Fodbold. Den argentinske overlegende Diego Maradona er tilbage i trænerrollen. Den 58-årige har skrevet kontrakt med La Plata-klubben Gimnasia. Klubben er er efter fem kampe isoleret i bunden af ligaen med ét point.

Amerikansk fodbold. NFL-sæsonen blev skudt i gang, da Green Bay Packers på udebane sejrede 10-3 over Chicago Bears efter en stærk defensiv indsats.

Bordtennis. Jonathan Groth og resten af det danske landshold missede en kvartfinaleplads ved EM i franske Nantes, da holdet tabte 3-2 til Østrig.