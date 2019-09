Kevin Magnussen er enig med Hamilton. Grindedrab er fuldstændig modbydeligt, siger han

Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: GOG-Aalborg (m) TV 2 Sport 12.30 Motorsport: DTC 15.00 Cykling: Vuelta a España, 14. etape 18.30 Ishockey: Rungsted-Plzen TV3+ 15.00 Formel 1: GP Italien, kvalifikation TV3 Sport 12.00 Formel 1: GP Italien, træning 13.20 Motorsport: Porsche Super Cup 16.00 Fodbold: Man. City-Man. United (k) 18.30 Speedway: Danmarks Grand Prix TV3 Max 16.40 Formel 2: GP Italien 18.15 Håndbold: Magdeburg-Kiel (m) 20.30 Rugby: Skotland-Georgien 6’eren 18.00 Fodbold: England-Bulgarien 20.45 Fodbold: Serbien-Portugal Eurosport 1 12.00 Kano: World Cup 15.00 Cykling: Vuelta a España, 14. etape 22.00 Tennis: US Open, finale (k) Eurosport 2 15.00 Fodbold: Kosovo-Tjekkiet 16.50 Ridebanespringning: Global CT 18.00 Fodbold: Island-Moldova 19.50 Bordtennis: EM 20.45 Fodbold: Frankrig-Albanien Vis mere

Motorsport. Kevin Magnussen væmmes ligesom formel 1-verdensmester Lewis Hamilton over de traditionelle grindedrab på Færøerne. I et opslag på Instagram har Hamilton vedlagt tre videoer, der viser, hvordan grindehvaler bliver fanget. »Hvordan kan alle disse mennesker synes, at det her er okay. Det er på ingen måde okay. Det er væmmeligt, og Danmark bør sætte en stopper for det«, skriver Hamilton til sine 12,6 millioner følgere. Og nu får briten opbakning fra den danske formel 1-kører, der i kommentarsporet skriver: »Danmark har ikke nogen beføjelser til at stoppe dette. Men ja, fuldstændig modbydeligt. 100 procent enig«.

Håndbold. Team Esbjerg-playmakeren Annette Jensen overrev det forreste korsbånd i venstre knæ under fredagens træning og er efter al sandsynlighed ude resten af denne sæson. Uheldet skete midt i træningen, da hun skulle lave en velkendt bevægelse, et fransk kryds med en finte, og knæet blev vredet indad, skriver Team Esbjerg i en pressemeddelelse.

Tennis. Daniil Medvedev er for første gang i en grandslam-finale efter at han slog bulgarske Grigor Dimitrov i US Open-semifinalen i tre sæt med cifrene 7-6, 6-4 og 6-3. Kampen varede to en halv time, og den femte seedede russer skal i finalen møde den mangedobbelte grandslam-vinder Rafael Nadal. Spanieren slog i sin semifinale den 24-årige italiener Matteo Berrettini ligeledes i tre sæt. Cifrene lød 7-6, 6-4, 6-1. Det er 27. gang, Rafael Nadal har spillet sig i en grandslam-finale.

Fodbold. Holland fik revanche mod Tyskland, da holdet på udebane besejrede de tidligere firedobbelte verdensmestre 4-2 i EM-kvalifikationen. Tyskland havde vundet den omvendte kamp 3-2 og kom også bedst fra start med et mål ik det 8. minut af Serge Gnabry. Men kampen blev vendt på hovedet efter pausen, da Holland med hurtigt og målsøgende spil udlignede til 1-1 og kon foran 2-1. Hjemmeholdet fik udlignet på straffespark, men to formidabelt gennemspillede angreb afgjorde sagen til Hollands fordel.

Håndbold. BSV har skrevet kontrakt med den svenske landsholdsmålmand Johan Sjöstrand, der starter i klubben i 2020. 32-årige Sjöstrand, der aktuelt vogter målet for den tyske klub Melsungen, har tidligere spillet for blandt andet THW Kiel, FC Barcelona og Aalborg. Kontrakten med BSV løber i tre år.

Fodbold. 7. oktober udløber Michel Platinis karantæne fra alle aktiviteter, som har med fodbold at gøre. Og i et interview med den schweiziske tv-station RTS siger den tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund, at han agter at gøre comeback i en endnu ukendt rolle. Platini blev idømt en karantæne på otte år, der senere blev nedsat til fire år, på grund af en pengeoverførsel på 13 millioner kroner fra den skandaleramte Fifa-præsident Sepp Blatter, og da Platini ikke kunne gøre rede for pengene på en tilfredsstillende måde, fik han karantæne.

Motorsport. Racerkøreren Juan Manuel Correa er lagt i kunstig koma efter en tragisk ulykke på Spa-banen i et Formel 2-løb i sidste uge. Det oplyser Correas forældre, Juan Carlos og Maria Correa, i en udtalelse, hvor det tilføjes, at den 20-årige kører har fået konstateret Acute Respiratory Distress Syndrome - på dansk akut lungesvigt. Ulykken på Spa-banen kostede den 22-årige franskmand Anthoine Hubert livet, og flere andre var involveret.

Badminton. Semifinalen blev endestationen for doublen Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen i turneringen Taiwan Open. Her tabte danskerne til det fjerdeseedede malaysiske par, Goh Shem og Tan Wee Kiong, i tre sæt. Taiwan Open rangerer som en super 300-turnering og er dermed på femte niveau på World Touren.

Cykling. Mads Würtz Schmidt siger til TV 2, at landstræner Anders Lund ikke skal regne med ham til VM. Den danske Katusha-rytter er træt efter en lang sæson, og han vil derfor hellere overlade sin plads til en frisk og motiveret landsmand.