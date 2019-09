Brøndby-træneren henter en gammel kending til Vestegnen

Direkte sport i tv DR3 17.55 Atletik: Europa-USA TV 2 Sport 13.15 Cykling: La Vuelta, 16. etape 20.00 Håndbold: Nykøbing F.-Viborg (k) TV3 Sport 01.05 NFL: New Orleans-Houston 04.15 NFL: Oakland-Denver 6’eren 20.45 Fodbold: Nordirland-Tyskland Eurosport 1 08.25 Billard: Snooker-Shanghai Masters 13.25 Cykling: Vuelta a España, 16. etape Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker, Shanghai Masters 18.00 Fodbold: Aserbajdsjan-Kroatien 20.45 Fodbold: Skotland-Belgien

Fodbold. Forsvarsspilleren Andreas Maxsø, der for en uge siden fik ophævet sin kontrakt i tyske KFC Uerdingen af personlige årsager, er nu Brøndby-spiller. Andreas Maxsø har underskrevet en fireårig kontrakt med Brøndby, meddeler klubben via appen Brøndby Indefra. I Brøndby kan den 25-årige Andreas Maxsø nikke genkendende til træner Niels Frederiksen, som han har spillet adskillige kampe under på U21-landsholdet.

Fodbold. Forsvarsspilleren Pierre Kanstrups kortvarige ophold i den tyrkiske klub Erzurumspor i første halvår af 2019 var lidt af et mareridt. Efter nedrykningen ville klubben af med danskeren, og til Spillerforeningens hjemmeside fortæller Kanstrup, at klubbens præsident truede ham med en stor lønnedgang. Klubben kunne med præsidentens ord heller ikke længere garantere for familiens sikkerhed. »Hvis du ikke accepterer mit tilbud, kan jeg ikke garantere for din søns sikkerhed«, som Kanstrup beretter. »Tanken om, hvad der kunne ske min søn; at vi afleverede ham til smilende pædagoger, der, når vi havde afleveret, låste ham alene inde i et mørkt rum i timevis«, siger Pierre Kanstrup, der nu spiller under ordnede forhold i norske Vålerenga.

Fodbold. FC Roskilde har blot fire point i bunden af 1. division, og nu skal holdet have ny træner. Christian Iversen har nemlig sagt op mindre end tre måneder inde i sin kontrakt. Opgaven har været for tidskrævende for Iversen, der ikke kan få jobbet til at hænge sammen med privatlivet. Klubben takker for en »kæmpe indsats og flotte arbejde under ganske vanskelige betingelser med en stort set ny spillertrup«.

Basketball. USA sejrede også i deres anden kamp i gruppespillet ved VM med 89-73 over Brasilien. Mellemrunden blev til gengæld stopklods for Grækenland og den store NBA-stjerne Giannis Antetokounmpo. Grækerne sejrede godt nok 84-77 efter 12 point og 9 rebounds af Antetokounmpo, men de skulle have vundet med mindst 12 point. Nu er Tjekkiet i stedet en sensationel kvartfinalist og skal møde Australien. Kvartfinaler: Argentina-Serbien og Spanien-Polen (tirsdag) samt USA-Frankrig og Australien-Tjekkiet (onsdag).

Cykling. 24-årige Niklas Eg har forlænget med Trek-holdet til og med 2021.

Fodbold. I en kvalifikationsgruppe, der også tæller Nordirland, Ukraine, Finland og Malta, indleder det danske U21-landshold tirsdag aften vejen mod EM-slutrunden i Ungarn og Slovenien mod Rumænien i Aalborg. Efter 0-0-testen mod Ungarn er opgøret det første om point for den nye landstræner Albert Capellas, der havde 20 spillere i aktion i fredags. I de rumænske EM-semifinalisters trup er blandt andet Esbjerg-angriberen Adrian Petre samt en håndfuld spillere, der ved EM i Italien i juni var den store overraskelse. De 9 gruppevindere samt den bedste toer kvalificerer sig direkte til EM 2021, mens de resterende otte toere skal spille playoff om de sidste fire pladser.

Fodbold. Diego Maradonas første træning i Gimnasia La Plata blev lidt af et tilløbsstykke. 26.000 fans troppede angiveligt op på stadion, da den nye cheftræner viste sig og det kriseramte hold frem.

Fodbold. Den irske landstræner Mick McCarthys fryder sig over, at Georgien kunne spille 0-0 og dermed tage point fra Danmark i EM-kvalifikationen. »Georgien kunne endda have vundet, hvis de havde udnyttet et frispark, som blev sendt lige på Schmeichel til sidst. Det var en del råb i rummet, da det skete. Tag ikke fejl. Jeg glæder mig over det uafgjorte resultat, men vores opgave er fortsat at gå ud og hente point til oktober«, siger landstræneren til avisen Irish Times. Irland topper EM-kvalifikationsgruppe D med 11 point for 5 kampe. Danmark har 9 point og Schweiz har 8 point, men for kun 4 kampe.

Fodbold. Det er ikke kun Danmark, der hænger lidt i håndbremsen i EM-kvalifikationen. Efter fredagens nederlag på 4-2 hjemme til Holland er de tidligere firedobbelte tyske verdensmestre under pres inden aftenens udekamp mod Nordirland. Nordirerne har maksimumpoint efter fire kampe på 1. pladsen i gruppe C, men holdet har udelukkende mødt Estland og Hviderusland. Tyskerne må undvære Ilkay Gündogan, Nico Schulz og Leon Goretzka, der alle er rejst syge eller skadede hjem.

Tennis. 16-årige Holger Rune tabte i 1. runde af Challenger-turneringen i Istanbul franske Tristan Lamasine med 6-1, 6-3.