Klubboss brugte vuggestuebarn som pressionsmiddel til at smide dansk spiller på porten

Direkte sport i tv DR3 17.55 Atletik: Europa-USA TV 2 Sport 13.15 Cykling: La Vuelta, 16. etape 20.00 Håndbold: Nykøbing F.-Viborg (k) TV3 Sport 01.05 NFL: New Orleans-Houston 04.15 NFL: Oakland-Denver 6’eren 20.45 Fodbold: Nordirland-Tyskland Eurosport 1 08.25 Billard: Snooker-Shanghai Masters 13.25 Cykling: Vuelta a España, 16. etape Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker, Shanghai Masters 18.00 Fodbold: Aserbajdsjan-Kroatien 20.45 Fodbold: Skotland-Belgien

Fodbold. Forsvarsspilleren Pierre Kanstrups kortvarige ophold i den tyrkiske klub Erzurumspor i første halvår af 2019 var lidt af et mareridt. Efter nedrykningen ville klubben af med danskeren, og til Spillerforeningens hjemmeside fortæller Kanstrup, at klubbens præsident truede ham med en stor lønnedgang. Klubben kunne med præsidentens ord heller ikke længere garantere for familiens sikkerhed. »Hvis du ikke accepterer mit tilbud, kan jeg ikke garantere for din søns sikkerhed«, som Kanstrup beretter. »Tanken om, hvad der kunne ske min søn; at vi afleverede ham til smilende pædagoger, der, når vi havde afleveret, låste ham alene inde i et mørkt rum i timevis«, siger Pierre Kanstrup, der nu spiller under ordnede forhold i norske Vålerenga.

Fodbold. Den irske landstræner Mick McCarthys fryder sig over, at Georgien kunne spille 0-0 og dermed tage point fra Danmark i EM-kvalifikationen. »Georgien kunne endda have vundet, hvis de havde udnyttet et frispark, som blev sendt lige på Schmeichel til sidst. Det var en del råb i rummet, da det skete. Tag ikke fejl. Jeg glæder mig over det uafgjorte resultat, men vores opgave er fortsat at gå ud og hente point til oktober«, siger landstræneren til avisen Irish Times. Irland topper EM-kvalifikationsgruppe D med 11 point for 5 kampe. Danmark har 9 point og Schweiz har 8 point, men for kun 4 kampe.

Fodbold. Det er ikke kun Danmark, der hænger lidt i håndbremsen i EM-kvalifikationen. Efter fredagens nederlag på 4-2 hjemme til Holland er de tidligere firedobbelte tyske verdensmestre under pres inden aftenens udekamp mod Nordirland. Nordirerne har maksimumpoint efter fire kampe på 1. pladsen i gruppe C, men holdet har udelukkende mødt Estland og Hviderusland. Tyskerne må undvære Ilkay Gündogan, Nico Schulz og Leon Goretzka, der alle er rejst syge eller skadede hjem.

Tennis. 16-årige Holger Rune tabte i 1. runde af Challenger-turneringen i Istanbul franske Tristan Lamasine med 6-1, 6-3.

Fodbold. Manchester City har brugt mere end 7,5 milliarder kroner på at skabe et succesfuldt fodboldhold. Det viser en analyse fra det schweiziske analyseinstitut Cies Football Observatory ifølge Ritzau. Opgørelsen viser, at City-manager Josep Guardiolas nuværende trup har kostet 1014 millioner euro svarende til 7566 millioner kroner. Det er første gang, at prisen for en fodboldtrup krydser grænsen på én milliard euro, skriver Cies.

First billion euro squad in football history: @ManCity invested an estimated €1.014 bn in transfer fees (add-ons included) to sign current players; @PSG_inside (€913M) & @realmadrid (€902M) not that far; more in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/FArDQRyXFj pic.twitter.com/hVrBAKDkpp — CIES Football Obs (@CIES_Football) September 9, 2019

Tennis. Sejren i US Open-finalen over Serena Williams sender Bianca Andreescu op som nr. 5 i verden - et spring på 10 pladser. Derimod må Naomi Osaka afgive 1. pladsen til Ashleigh Barty. Osaka, der var forsvarende mester i US Open røg ud allerede i 4. runde og er nu nr. 4 på ranglisten. Caroline Wozniacki rykker to pladser frem og er nu nr. 17.

Tennis. Med sejren i US Open-finalen over russiske Daniil Medvedev nåede Rafael Nadal og på 19 grandslam-sejre. Dermed er spanieren blot en titel fra at tangere Roger Federers 20 titler. Listen over spillere med flest grandslam-sejre ser således ud: