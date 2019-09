Fra gaden til de hellige haller: Snart er det muligt at klatre sig til en OL-guldmedalje

FOR ABONNENTER

For unge over hele verden har unge på et skateboard i mange år været en naturlig del af bybilledet. På åbne pladser, gader og med tiden også på særligt anlagte baner er tricks blevet indøvet time efter time, og for andre har brættet på de fire små hjul tjent som et transportmiddel på linje med cyklen eller rulleskøjterne. Måske er det blevet brugt, når turen gik til den lokale klatrevæg, for også denne urbane fritidsbeskæftigelse er vokset eksplosivt i de senere år.