Wozniacki skal på Harvard, Bendtner kan ikke score og Fuglsangs chef kræves fængslet

Direkte sport i tv DR3 17.50 Atletik: Europa-USA TV 2 Sport 6.00/12.00 Tennis: Zhengzhou Open (k) 20.00 Håndbold: Silkeborg- Hern./Ik. (k) 6’eren 18.30 Fodbold: U21 - Danmark-Rumænien 20.45 Fodbold: England-Kosovo Eurosport 1 8.25 Billard: Snooker - Shanghai Masters 14.30 Cykling: Tour of Britain Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker - Shanghai Masters 20.45 Fodbold: Frankrig-Andorra



Fodbold. FC København vandt den voldsomt hypede reserveholdkamp mod Brøndby med 2-0. Nicklas Bendtner var med i FCK’s startopstilling, men det lykkedes ikke den tidligere landsholdsangriber at komme på scoringslisten. Han havde en god afslutning på hovedstød, men forsøget blev afværget af Brøndbys målmand. Ved stillingen 0-0 blev Bendtner skiftet ud efter 1. halvleg. Kampen skulle være spillet på FCK’s anlæg, men på grund af det voldsomme vejr måtte kampen flyttes til Avedøre.

Cykling. Jakob Fuglsangs nuværende chef på Astana-holdet, Alexandre Vinokourov, risikerer seks måneders fængsel for muligt aftalt spil ved afgørelsen af klassikeren Liège-Bastogne-Liège i 2010. Franske L’Equipe skriver, at anklageren tirsdag har begæret et halvt års fængsel til Vinokourov og rytteren, han angiveligt betalte 150.000 euro (ca. 1,1 mio. kr.) for at blive nummer 2, Alexandr Kolobnev. Der falder dom 8. oktober.

Basketball. Serbien regnedes før VM i Kina for en af få alvorligt konkurrenter til det amerikanske hold. Men nu er serberne færdige ved VM. Det var Argentinas tidligere OL-guldvindere, der gjorde det af med serberne i kvartfinalen, hvor sydamerikanerne førte med et enkelt point inden 4. periode og sejrede 97-87. Nu venter USA i semifinalen, såfremt amerikanerne onsdag slår Frankrig. I 2004 på vej mod det sensationelle OL-guld slog Argentina amerikanerne i semifinalen.

Tennis. Caroline Wozniacki er startet på det traditionsrige Harvard Business School i Cambridge lige uden for Boston. Her skal den danske tennisstjerne ifølge Ekstra Bladet følge et forløb i et semester. Forløbet med titlen ’Crossover Into Business’ er for professionelle atleter, og de arbejder sammen med et par MBA-studerende som mentorer frem mod præsentationen af et gruppeprojekt. Harvard Business School er et fakultet under det berømte Harvard Universitet.

Den danske tennisstjerne har ikke haft karrierens bedste sæson hidtil, og er rutsjet ned til en placering på verdensranglisten som nr. 17. Hun har stadig sæsonens første turneringssejr til gode, og slutter året uden titel, vil det være første gang siden 2007, danskeren oplever en sæson uden bare en enkelt triumf.

Kurset på det amerikanske universitet så dagens lys for to år siden og var i første omgang målrettet basketball-spillere fra den nordamerikanske NBA-liga, men nu får også atleter fra andre sportsgrene adgang. Wozniacki er startet på Harvard sammen med andre tennisspillere som Andrea Petkovic, Bethanie Mattek-Sands og Vania King.

Being accepted in to Harvard Business School is a dream come true! Thank you @anitaelberse and @Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool pic.twitter.com/PnNyqpR8yP — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) September 9, 2019

Fodbold. På grund af heftig regn over København har FCK og Brøndby måttet opgive at spille en reserveholdskamp på den oprindeligt planlagte bane. De to klubber forsøger nu at finde en alternativ bane til kampen, hvor Nicklas Bendtner kan få sin debut i FCK-trøjen. Uanset hvor kampen spilles, så bliver det som tidligere meddelt uden tilskuere, og de to klubber har ydermere besluttet at lukke begivenheden for medier.

Til Ritzau forklarer FC Københavns pressechef, Jes Mortensen, at det handler om, at klubben ikke nødvendigvis vil kunne styre sikkerheden omkring kampen på et andet spillested, som man kan på klubbens eget anlæg.

»Det er en sikkerhedsmæssig beslutning. Hvis vi ikke holdt kampen lukket for medier, ville det ret hurtigt være klart, hvor den eventuelt skulle spilles, og så kan vi ikke længere garantere for sikkerheden. På ’Nummer 10’ har vi et setup, hvor vi kan garantere for sikkerheden, og spilles den et andet sted, kan det være svært for os at kontrollere, hvem der kommer. Og da det er vores kamp, har vi ansvaret«, siger Jes Mortensen til Rizau.