Wozniacki starter på Harvard for at forberede tiden efter tenniskarrieren

Direkte sport i tv DR3 17.50 Atletik: Europa-USA TV 2 Sport 6.00/12.00 Tennis: Zhengzhou Open (k) 20.00 Håndbold: Silkeborg- Hern./Ik. (k) 6’eren 18.30 Fodbold: U21 - Danmark-Rumænien 20.45 Fodbold: England-Kosovo Eurosport 1 8.25 Billard: Snooker - Shanghai Masters 14.30 Cykling: Tour of Britain Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker - Shanghai Masters 20.45 Fodbold: Frankrig-Andorra



Vis mere

Tennis. Caroline Wozniacki er startet på det traditionsrige Harvard Business School i Cambridge lige uden for Boston. Her skal den danske tennisstjerne ifølge Ekstra Bladet følge et forløb i et semester. Forløbet med titlen ’Crossover Into Business’ er for professionelle atleter, og de arbejder sammen med et par MBA-studerende som mentorer frem mod præsentationen af et gruppeprojekt. Harvard Business School er et fakultet under det berømte Harvard Universitet.

Being accepted in to Harvard Business School is a dream come true! Thank you @anitaelberse and @Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool pic.twitter.com/PnNyqpR8yP — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) September 9, 2019

Fodbold. Tysklands eksverdensmestre leverede varen i EM-kvalifikationen, da Nordirland på udebane blev besejret 2-0. Tyskerne var under pres efter at have tabt hjemmekampen til Holland i fredags, men på to mål efter pausen blev det til tre point og en 1. plads i kvalifikationsgruppe C. Julian Brandt punkterede lidt af de nordirske forhåbninger tre minutter inde i 2. halvleg, og i overtiden afgjorde Serge Gnabry endegyldigt kampen med målet til 2-0. Holland slog som ventet Estland ude med 4-0.

Tennis. Diego Matos har fået karantæne på livstid af Tennis Integrity Unit (TIU), efter at han mandag blev fundet skyldig i deltagelse i matchfixing af tenniskampe på niveauet under ATP. Det skriver flere nyhedsbureauer ifølge Ritzau. Matos er også idømt en bøde på cirka 833.000 kroner. Den 31-årige argentiner blev ligeledes dømt for ikke at samarbejde under opklaringen af sagerne. Diego Matos har været suspenderet siden december i 2018. Han er i øjeblikket rangeret som nummer 373 i herredouble. Matos’ bedste placering i single er som nummer 580 i verden i april i 2012.

E-sport. Sejren i majorturneringen Starladder Major har sendt danske Astralis to pladser op på verdensranglisten, hvor det nu er nr. 2.

Fodbold. Seks cubanske landsholdsspillere benyttede udekampen mod Canada i den nord- og mellemamerikanske udgave af Nations League til at hoppe af og søge asyl. Det skriver flere canadiske medier. Ifølge cubansk tv drejer det sig om fem spillere.

Håndbold. Esbjergs forsvarende mestre har fået en perfekt start på den nye sæson med tre sejre på stribe. Senest blev TTH Holstebro slået 23-19 på udebane ik en kamp, hvor Sonja Frey og Vilde Mortensen Ingstad blev noteret for henholdsvis syv og seks mål for Esbjerg.