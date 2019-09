Kontroversiel udtalelse om homofobi fanger fodboldpræsident i bitter strid

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 8.00/12.00 Tennis: Zhengzhou Open (k) 15.00 Cykling: La Vuelta, 17. etape 18.15 Speedway: Fjelsted-Varde TV3 Sport 17.15 Fodbold: Nørresundby-AaB 20.00 Fodbold: Fremad Amager-Lyngby Eurosport 1 7.55 Billard: Snooker, Shanghai Masters 15.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker, Shanghai Masters Vis mere

Fodbold. Præsidenten for Frankrigs Fodboldforbund (FFF), Noel Le Graët, får hård kritik får sine udtalelser om homofobi på franske fodboldstadioner. For nylig opfordrede han til en blødere linje over for homofobi i forbindelse med kampe, fordi han mener, at for mange kampe bliver stoppet. Tirsdag udtalte han så til mediet France Info, at han håber, at fodboldkampe i den kommende weekend i Frankrig ikke vil blive stoppet i tilfælde af homofobiske tilråb. Det får nu gruppen Rouge Direct, der kæmper for homoseksuelles rettigheder i fransk sport og på franske stadioner, til at kræve præsidentens afgang. Ifølge talsmand Julien Pontes kan det nationale fodboldforbund ikke have en mand i spidsen med de holdninger.

»Han skal gå af. Som minimum må han trække de udtalelser tilbage, som han er kommet med«, siger Julien Pontes. Den antiracistiske organisation SOS Racisme langer også ud efter Le Graëts holdninger. »Det er tid til, at Noel Le Graët trækker sig tilbage«, skriver gruppen i en udtalelse. Tirsdag vakte det også opsigt, at fodboldpræsidenten sagde, at homofobi og racisme ikke bør mødes med samme konsekvenser. »Jeg vil stoppe en kamp, hvis der opstår racistiske tilråb. Jeg vil stoppe en kamp, hvis der er slagsmål, eller hvis der opstår en farlig situation på tilskuerpladserne. Men racisme og homofobi er ikke det samme«, sagde Noel Le Graët.

Fodbold. Forleden scorede han mod Armenien, og sent tirsdag aften viste Cristiano Ronaldo, at man igen skal regne med både ham og det portugisiske landshold, når der tales titler i Europa. Ronaldo scorede fire gange, da Portugal i EM-kvalifikationsgruppe gruppe B på udebane vandt 5-1 over Litauen. Dermed er Portugal efter en langsom start på andenpladsen i gruppen, og de regenrende europamestre og Nations League-vindere ligner et hold på vej mod endnu en stor slutrunde. I gruppe A kom topholdet England hurtigt bagud på Wembley mod lille Kosovo, men englænderne vandt alligevel 5-3 efter scoringer af bl.a. Sterling, Kane og Sancho. Kane tillod sig endda at misbruge et straffespark. Det gjorde Antoine Griezmann også i Frankrigs 3-0-sejr over Andorra i gruppe H, hvor franskmændene slås med Tyrkiet om førstepladsen.

Topscorerliste Portugal

Cristiano Ronaldo 93 mål

Pedro Pauleta 47

Eusébio 41

Luis Figo 32

Nuno Gomes 29

Helder Postiga 27

Rui Costa 26

Nani 24

João Pinto 23

Nené 22

Simão Sabrosa 22

Tennis. US Open var en grim nedtur for den tidligere tyske nr. 1 på verdensranglisten, Angelique Kerber, da hun tabte i 1. runde. Det er ikke gået bedre ved denne uges WTA-turnering i kinesiske Zhengzhou, hvor USA’s Alison Riske besejrede Kerber i tre sæt, 5-7, 6-4, 7-6. Kerber, der fik et wildcard til Zhengzhou, er dalet på ranglisten til nr. 15, og hvis hun ikke snart får rettet op, vil hun tabe yderligere terræn. Eneste trøst er, at der ikke er specielt stor portion point at forsvare i den resterende del af sæsonen.