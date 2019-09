Målmonstret Ronaldo buldrer hen over Europa

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 8.00/12.00 Tennis: Zhengzhou Open (k) 15.00 Cykling: La Vuelta, 17. etape 18.15 Speedway: Fjelsted-Varde TV3 Sport 17.15 Fodbold: Nørresundby-AaB 20.00 Fodbold: Fremad Amager-Lyngby Eurosport 1 7.55 Billard: Snooker, Shanghai Masters 15.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker, Shanghai Masters Vis mere

Fodbold. Forleden scorede han mod Armenien, og sent tirsdag aften viste Cristiano Ronaldo, at man igen skal regne med både ham og det portugisiske landshold, når der tales titler i Europa. Ronaldo scorede fire gange, da Portugal i EM-kvalifikationsgruppe gruppe B på udebane vandt 5-1 over Litauen. Dermed er Portugal efter en langsom start på andenpladsen i gruppen, og de regenrende europamestre og Nations League-vindere ligner et hold på vej mod endnu en stor slutrunde. I gruppe A kom topholdet England hurtigt bagud på Wembley mod lille Kosovo, men englænderne vandt alligevel 5-3 efter scoringer af bl.a. Sterling, Kane og Sancho. Kane tillod sig endda at misbruge et straffespark. Det gjorde Antoine Griezmann også i Frankrigs 3-0-sejr over Andorra i gruppe H, hvor franskmændene slås med Tyrkiet om førstepladsen.

Topscorerliste Portugal

Cristiano Ronaldo 93 mål

Pedro Pauleta 47

Eusébio 41

Luis Figo 32

Nuno Gomes 29

Helder Postiga 27

Rui Costa 26

Nani 24

João Pinto 23

Nené 22

Simão Sabrosa 22

Tennis. US Open var en grim nedtur for den tidligere tyske nr. 1 på verdensranglisten, Angelique Kerber, da hun tabte i 1. runde. Det er ikke gået bedre ved denne uges WTA-turnering i kinesiske Zhengzhou, hvor USA’s Alison Riske besejrede Kerber i tre sæt, 5-7, 6-4, 7-6. Kerber, der fik et wildcard til Zhengzhou, er dalet på ranglisten til nr. 15, og hvis hun ikke snart får rettet op, vil hun tabe yderligere terræn. Eneste trøst er, at der ikke er specielt stor portion point at forsvare i den resterende del af sæsonen.

Tennis. Mikael Torpegaard, der er en af bidragsmodtagerne hos Leschly Tennis Foundation, gør det godt på ATP Challenger Touren. I North Carolina er han efter en sejr i tre sæt over USA’s Martin Redlicki fremme i 3. runde, hvor han skal møde en anden amerikaner, Michael Mmoh. Torpegaard, der er seedet 6 i turneringen, er som bedste danske rangeret som nr. 168 på ATP-ranglisten.

Cykling. Et flertal i Økonomiudvalget i Københavns Kommune har bevilget 2 millioner kroner til Danmarks Cykle Union (DCU), der dermed er i stand til at byde på værtskabet for VM i banecykling i 2024. Det skriver TV 2 Lorry. Med de 2 millioner fra Københavns Kommune har DCU nu sikret sig de i alt 9,4 millioner kroner, der skal bruges på at afholde VM på de skrå brædder i Ballerup om fem år.

Fodbold. Politiet i den brasilianske delstat São Paulo har sigtet kvinden Najila de Souza for pengeafpresning i sagen om fodboldstjernen Neymars påståede voldtægt. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Hun er også sigtet for at komme med ærekrænkende beskyldninger. Nu er det op til en dommer, om der skal føres en sag mod den brasilianske model. Kvinden anklagede i maj Neymar for i fuldskab at have voldtaget hende under et ophold på luksushotellet Sofitel Paris Arc De Triomphe i Paris. Her mødtes de, efter at Neymar havde inviteret kvinden gennem det sociale medie Instagram. I juli blev alle anklager droppet af politiet, som ikke kunne finde nok beviser for anklagen mod den brasilianske spiller, der til daglig spiller i Paris Saint-Germain.

Badminton. Efter en alvorlig knæskade og ni måneders pause er spanske Carolina Marin klar til comeback. I denne uge stiller hun til start i vietnamesiske Ho Chi Minh City, hvor hun i 1. runde møder thailandske Supanida Katethong. Marin er tredobbelt verdensmester og OL-guldvinder fra Rio 2016.

Badminton. Begge de danske konstellationer i mixed double røg ud i 1. runde ved denne uges turnering i Ho Chi Minh City. Alexandra Bøje-Mathias Christiansen tabte i to sæt til et japansk par, mens Sara Thygesen-Niclas Nøhr tabte i to sæt til et par fra Taiwan.