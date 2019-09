En tur i 'Vild med dans' skal give bonus i Champions League

Direkte sport i tv Torsdag 12. september TV 2 Sport 8.00 Tennis: Zhengzhou Open (k) 12.15 Cykling: La Vuelta - 18. etape 20.00 Håndbold: Århus-Aalborg (m) TV3+ 2.15 Am. fodbold: Carolina-Tampa Bay TV3 Sport 19.00 Håndbold: Kiel - Flensburg (m) Eurosport 1 7.55 Billard: Snooker - Shanghai Masters 12.25 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker - Shanghai Masters 20.00 Golf: A Military Tribute at the Greenbrier Vis mere

Bordtennis. 38-årige Michael Maze spiller Champions League med Roskilde Bordtennis i aften mod østrigske SPG Walter Wels, og fredag står den på en tur på dansegulvet i TV2’s fredagsunderholdning ’Vild med dans’. Dansetræningen kan vise sig at blive en fordel, vurderer Roskilde-sportschef, Allan Bentsen, over for Ritzau. »Han har jo haft nogle udfordringer med kroppen før, men jeg tror faktisk, at det gavner ham, for det er jo nogle helt andre muskler og noget smidighed, der bliver bygget på, som måske kan hjælpe ham. Så jeg håber faktisk, det er en lille bonus«, siger Allan Bentsen. Roskilde er seedet 4 i Champions League-turneringen, hvor de endvidere skal møde Ostrava fra Tjekkiet og russiske UMMC.

Fodbold. Som 28-årige er kantspilleren David Boysen klar til at spille for sin 9. klub. Efter lidt over et halvt år i Helsingborg i Sverige rykker Boysen til Sektzia Nes Tziona i Israel.

Atletik. Sprinteren Christian Coleman, der er verdens hurtigste mand i denne sæson med 9.81 sekunder på 100 meter og tidligere i år var impliceret i en mulig dopingsag, kræver nu en undskyldning fra Det Amerikanske Antidopingagentur (Usada). Christian Coleman var anklaget for at have brudt de såkaldte whereaboutsregler, men det viste sig, at han kunne slippe fri, da det var myndighederne, der ikke have styr på deres del af sagen. Coleman hævder, at sagen har skadet hans omdømme og kostet ham 150.000 dollar, ca. 1 million kroner, i mistede indtægter, fordi han var nødt til at melde afbud til to stævner. »Jeg har råd til en advokat og har de bedste folk til at forsvare mig, men mange tjener ikke mange penge, og hvis du er et mindre navn, kan du blive kørt over af Usada«, siger Coleman i en video på Youtube.

Fodbold. En skade holdt den 33-årige tidligere Manchester City-anfører Vincent Kompany ude af sin egen testimonialkamp i Manchester mod et hold af Premier League-koryfæer. Kampen sluttede 2-2 efter mål af Martin Petrov og Benjani Mwaruwari for City samt Robbie Keane og Robin van Persie for allstarholdet.

Baseball. Der er gået inflation i antallet af homeruns i Major League Baseball. Jonathan Villar fra Baltimore Orioles var manden bag nummer 6.106 af slagsen i denne sæson, da han var med til at besejre LA Dodgers 7-3. 6.106 homeruns er en foreløbig rekord, der vil blive forbedret dagligt de kommende uger, da der resterer 15-16 runder af det 162 kampe lange grundspil.

Antidoping. Analyser af medaljevinderne fra sommer- og vinter-OL fra 2000 til 2006 viser, at atleter med astma og særlig tilladelse til at bruge astmamedicin vandt flere medaljer end atleter, der ikke benyttede sig af lindrende præparater. Helt skævt var forholdet i Salt Lake City i 2002, da de 5,2 procent astmatikere blandt de 2.399 deltagende atleter tegnede sig for hele 15,6 procent af medaljerne. Nu har Det Internationale Antidopingagentur (Wada) bedt forskere ved tre tyske universiteter om at kortlægge, hvorvidt atleter der bruger astmaspary, er bedre end konkurrenterne. Forskningsprojektet har fået ca. 2,5 millioner kroner af Wada og der ventes en konklusion på forskningsarbejdet i løbet af 2020.