Verdens hurtigste mand kræver millionerstatning efter dopinganklager

Atletik. Sprinteren Christian Coleman, der er verdens hurtigste mand i denne sæson med 9.81 sekunder på 100 meter og tidligere i år var impliceret i en mulig dopingsag, kræver nu en undskyldning fra Det Amerikanske Antidopingagentur (Usada). Christian Coleman var anklaget for at have brudt de såkaldte whereaboutsregler, men det viste sig, at han kunne slippe fri, da det var myndighederne, der ikke have styr på deres del af sagen. Coleman hævder, at sagen har skadet hans omdømme og kostet ham 150.000 dollar, ca. 1 million kroner, i mistede indtægter, fordi han var nødt til at melde afbud til to stævner. »Jeg har råd til en advokat og har de bedste folk til at forsvare mig, men mange tjener ikke mange penge, og hvis du er et mindre navn, kan du blive kørt over af Usada«, siger Coleman i en video på Youtube.

Speedway. Slangerup sikrede sig hjemmebanefordelen til næste uges Superfinale ved onsdag aften at slippe fra udebanemødet med Holsted med et knebent nederlag på 43-41 efter en særdeles dramatisk slutfase. Samlet sejrede sjællænderne 88-83 over to matcher. Før næstsidste heat førte Holsted med 6 point, og var således blot 1 point fra at vende opgøret. Onsdagens match blev afviklet under baneforhold, der er set bedre. Superfinalen køres på onsdag i Slangerup.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) sender nu en delegation til Iran for at sikre, at kvindelige fodboldfans får adgang til kampe i landet. Det sker efter en tragisk sag, der førte til at en kvindelig fan satte ild til sig selv og omkom, da hun stod til fængselsstraf for at have sneget sig ind til fodboldkampe.

Fodbold. Fremad Amager stod for en gedigen overraskelse, da holdet i en dramatisk kamp mod Lyngby spillede sig videre i pokalturneringen. Der skulle både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence til, og her var Lyngby bagud 4-5, da Rezan Corlu skulle sparke, og da han misbrugte sit forsøg, så var Lyngby fra Superligaen slået ud af klubbens fra den næstbedste række.

Golf. Rory McIlroy er for tredje gang kåret som Årets Spiller på den amerikanske PGA Tour. Det er spillerne selv, der stemmer om, hvem der skal hædres. Rory McIlroy vandt i marts The Players Championship, tre måneder senere triumferede han i Canadian Open, inden han altså afsluttede PGA-sæsonen med at vinde sæsonfinalen.