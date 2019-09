Fra Superligaens bedste til Premier Leagues bedste på tre år

Direkte sport i tv Fredag 13. september TV 2 Sport 8.00 Tennis: Zhengzhou Open (k) 15.00 Cykling: Vuelta a España, 19. etape 19.30 Ishockey: Rødovre-Rungsted TV3 Sport 19.00 Fodbold: SønderjyskE-AC Horsens 21.45 Fodbold: Derby-Cardiff TV3 Max 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Wolfsburg Eurosport 1 7.55 Billard: Snooker, Shanghai Masters 13.00 Golf: Solheim Cup 15.00 Cykling: Vuelta a España, 19. etape 20.00 Cykling: GP Quebec Eurosport 2 9.00 Golf: Solheim Cup 13.30 Billard: Snooker, Shanghai Masters 16.30 Golf: Solheim Cup 20.00 Golf: Tribute at the Greenbrier

Fodbold. Den tidligere Brøndby-spiller Teemu Pukki er kåret til august måneds bedste spiller i Premier League. For sit oprykkerhold Norwich scorede den finske frontløber fem mål i fire kampe. »Jeg er virkelig beæret«, siger den 29-årige. Teemu Pukki, som er den tredje finne, der kåres som månedens Premier League-spiller efter Birmingham-angriberen Mikael Forssell (2004) og Liverpool-stopperen Sami Hyypiä (1999), blev i august 2016 kåret som månedens spiller i Superligaen.

Basketball. Spanien er i finalen ved VM i Kina efter en sejr på 95-88 mod Australien, der først blev slået efetr to overtidsperioder. Det var NBA-stjernen Marc Gasol, der sammen med NBA-kollegaen Ricky Rubio var afgørende for Spanien i slutfasen. Finalemodstanderen bliver enten Frankrig eller Argentina.

Fodbold. Kan man store på videodommersystemet VAR? De fleste fodboldinteresserede har en mening om nyskabelsen, der i denne sæson også bruges i verdens mest profilerede liga, den engelske Premier League. Fra England forlyder det nu, at VAR foreløbigt har taget fejl fire gange i indeværende sæson, der ellers kun er 4 spillerunder (40 kampe) gammel. Seks dommerkendelser er blevet omstødt, men i alt skulle ti kendelser have været ændret ifølge reglementet, oplyser formanden for dommerne, Mike Riley, ifølge Sky Sports.

De fire oversete kendelser:

Fabian Schärs udligning for Newcastle mod Watford 31. august, hvor Newcastles Isaac Hayden forinden ramte bolden med sin arm.

Leicesters Youri Tielemans’ stempling på Bournemouths Callum Wilson 31. august, der skulle have givet et rødt kort.

Manchester Citys David Silva, der ikke fik et straffespark, efter at Bournemouths Jefferson Lerma trådte på Silvas fod i feltet 25. august.

West Hams Sebastian Haller, der fejlagtigt heller ikke fik et straffespark, da han blev taklet på ulovlig vis af Norwich’ Tom Trybull 31. august.

Speedskating. Halvandet år efter at have været Danmarks fanebærer ved vinter-OL stopper speedskateren Elena Rigas sin aktive karriere i en alder af 23 år for i stedet at koncentrere sig om sine studier på Roskilde Universitet. Elena Rigas opnåede det bedste danske resultat i sportsgrenen nogen sinde med en sølvmedalje ved et World Cup-stævne i Calgary, og ved OL i Pyeongchang var hun en hundrededel sekund fra at nå finalen, hvilket resulterede i en 9.-plads. »Jeg vælger at stoppe, fordi speedskating er en sport, der kræver rigtig meget. I Danmark er det en helt speciel sport, fordi vi ikke har nogen baner. Jeg er på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg føler, at det er nu, jeg skal stoppe«, siger Elena Rigas til Ritzau.

Golf. Sebastian Cappelen fik torsdag aften debut som fast medlem af PGA Touren ved turneringen A Military Tribute at The Greenbrie. Danskeren gik 1. runde i et slag under par, 69 slag. Den 29-årige debutant er nummer 73.-plads ud af turneringens 153 deltagere.

Fodbold. Lionel Messi udskyder igen sin sæsondebut. Det er en lægskade, der fortsat holder den 32-årige væk fra græsset. »Jeg træner stadig alene. Der er ikke fastsat en bestemt dato (for comeback, red.). Jeg bliver testet og vender tilbage, når jeg er 100 procent frisk«, siger Messi til avisen Sport. Uden Messi har FC Barcelona fået en middelmådig sæsonstart med 4 point i 3 kampe. Lørdag venter Valencia hjemme på Camp Nou i sæsonens første store udfordring.

Fodbold. Wayne Rooneys målrekord på det engelske landshold bliver formentlig snart slået. Det vurderer Rooney selv. Tottenham-angriberen Harry Kane har allerede scoret 26 mål for England i en alder af 26 år og er dermed lige knap halvvejs mod Rooneys 53 scoringer. »Jeg tror ikke, at rekorden kommer til at stå i 50 år ligesom Bobby Charltons. Jeg tror, at Harry Kane tager den i løbet af de næste to til tre år. Han er en fantastisk målscorer, og hans statistik for England er fantastisk«, siger Rooney.