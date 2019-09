Lyon og Inter skuffer hjemme i Champions League-premieren

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 06.00/10.00 Tennis: Pan Pacific Open (k) 18.30 Håndbold: Nykøbing F.-Kbh. (k) 20.30 Håndbold: Odense-Viborg (k) 04.00 Badminton: China Open TV3+ 21.00 Fodbold: Dortmund-Barcelona TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Napoli-Liverpool 16.00 Fodbold: U19, Dortmund-Barcelona 18.55 Fodbold: Lyon-Zenit 21.00 Fodbold: Napoli-Liverpool TV3 Max 18.55 Fodbold: Inter-Slavia Prag 21.00 Fodbold: Chelsea-Valencia Vis mere

Fodbold. Lyon var uden Joachim Andersen i startopstillingen, da den franske klub tog imod Zenit Skt. Petersborg i Champions League-premieren og spillede 1-1. Russerne kom overraskende foran 1-0 kort før pausen ved Sardar Azmoun, og Lyon havde mere end svært ved at skabe chancer. Franskmændene fik dog udlignet til slutresultatet, da Memphis Depay omsatte et straffespark i mål fem minutter inde i 2. halvleg.

I Milano skuffede hjemmeholdet Inter ved ligeledes at spille 1-1. Slavia Prag. kom foran ved Peter Olayinka midt i 2. halvleg, og det lignede en tjekkisk sejr, men i overtiden fik hjemmeholdet udlignet ved Nicolo Barella.

Olympique Lyon-Zenit Skt. Petersborg 1-1

Internazionale-Slavia Prag 1-1

Fodbold. Alt tyder på, at Lionel Messi sæsondebuterer i Champions League tirsdag aften, når Barcelona i Tyskland spiller mod Borussia Dortmund. I hvert fald er han med i truppen og har deltaget i træningen efter at have siddet uden for pga. af en knæskade de fire første runder af La liga. Her har Barcelona blot vundet to af kampene. Det 16-årige stortalent Ansu Fati er også med i truppen, efter han har scoret to gange og leveret en assist i sine foreløbige 116 minutters La Liga-fodbold.

Tirsdag aftens kampe

Gruppe E: Napoli-Liverpool (21.00), Salzburg-Genk (21.00)

Gruppe F: Inter-Slavia Prag (18.55), Dortmund-Barcelona (21.00)

Gruppe G: Lyon-Zenit (18.55), Benfica-Leipzig (21.00)

Gruppe H: Ajax-Lille (21.00), Chelsea-Valencia (21.00)

Håndbold. København er som den første klub klar til Final 4 i pokalturneringen efter en sejr på 27-23 over Nykøbing F i kvartfinalen. Hollandske Debbie Bont blev topscorer for København med otte mål, mens landsmanden Dione Housheer scorede ti gange for Nykøbings hjemmehold.

Basketball. Bakken Bears fik en fin start i jagten på at nå gruppespillet i Champions League. På udebane vandt Aarhus-holdet med 95-86 over Keravnos, der vandt guld i den cypriotiske liga i sidste sæson. Der er returkamp i Danmark om tre dage. For at nå gruppespillet venter der dog yderligere én kvalifikationsrunde, hvor vinderen af duellen skal op mod Lietkabelis, som i sidste sæson blev nummer fire i Litauens bedste række.

Atletik. 29 russiske atleter deltager ved VM i Qatar senere på måneden, selv om Rusland er udelukket fra international atletik på grund af et statsstyret dopingprogram. Atleterne er godkendt af Det Internationale Atletikforbund og stiller op under neutralt flag. Der er en regerende verdensmester blandt de 29 navne, og det er højdespringeren Mariya Lasitskene.

Fodbold. Indtil der er fundet en permanent løsning til cheftræner-posten i Esbjerg fB, har Claus Nørgård det overordnede ansvar i de kommende kampe med transitions- og assistenttræner Lars Vind ved sin side. For at give truppen optimale forudsætninger i det daglige arbejde tilknyttes EfB’s head of coaching, Lars Lungi Sørensen, superliga-holdet som en assistance til Nørgård og Vind, skriver Esbjerg fB i en pressemeddelelse.

Håndbold. Landsholdsspiller Anne Mette Hansen har forlænget sin kontrakt med den ungarske storklub Györ, så aftalen nu løber til 2023, skriver TV 2. Den 25-årige back har været i Györ siden 2017.

Fodbold. Et af de helt store lokalopgør i tysk fodbold endte sensationelt med en sejr til FC St.Pauli. Kultklubben slog storebror Hamburger SV 2-0 på hjemmebanen Millerntor, og det var første gang i 59 år, St. Pauli tog alle point foran sit eget publikum. St. Paulis sejr betød, at HSV er nr. 2 i 2. Bundesliga - et point efter VfB Stuttgart. St. Pauli er nr. 10.

Tennis. Den tidligere nr. 1 på verdensranglisten, spanske Garbiñe Muguruza, har i den grad en svær sæson. Og endnu en skuffelse blev tilføjet tirsdag, da Muguruza i 1. runde ved Pan Pacific Open i Osaka mødte Su-Wei Hsieh fra Taiwan. I 2. sæt havde spanieren ellers matchbold, men den blev misbrugt, og derefter faldt Muguruzas spil sammen, hvorefter Hsieh vandt 3-6, 7-6, 6-1. Dermed har Muguruza, som også har været skadet i denne sæson, stadig ikke vundet en kamp siden maj ved French Open i Paris.

Ishockey. Det danske kvindelandshold får ny landstræner. Den nu tidligere landstræner Fredrik Glader har fået et job som sportschef i den svenske klub MoDo, og jobbet er ikke foreneligt med rollen som dansk landstræner. Derfor er han blevet nødt til at sige sit job op. Afløseren er dog på plads, da det er lykkedes at hente Peter Elander ind som ny landstræner. Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) i en pressemeddelelse.

Fodbold. FC Midtjylland fører Superligaen og har haft stor succes, siden Brian Priske i august overtog trænergerningen hos pokalvinderne med tre sejre i tre kampe. Men efteråret kunne være forløbet anderledes for FCM, hvis Priske i sommer havde sagt ja til at blive cheftræner i AC Horsens. I et interview med Horsens Folkeblad bekræfter træneren, at han forhandlede med klubben. »Jeg forhandlede med AC Horsens om at blive cheftræner i sommer, men jeg endte med at følge min mavefornemmelse og sige nej tak«, siger han til avisen. Havde Priske sagt ja til jobbet i AC Horsens, havde han overtaget posten fra Bo Henriksen, der stadig er ansat i Horsens, hvor han har titlen af manager, så han både er ansvarlig for træningen og for køb og salg af spillere.

Badminton. Den tidligere verdensmester og regerende olympiske mester, Carolina Marin, har fået en optimal start på denne uges China Open. I 1. runde stod Marin ellers over for en potentiel vanskelig opgave mod japanske Nozomi Okuhara, men spanieren sejrede i to sæt, 21-16, 21-18. Det var slet ikke Japans dag, da topseedede Akane Yamaguchi også tabte sin 1. runde-kamp, 22-20, 17-21, 22-24, til den useedede russer Evgeniya Kosetskaya. Ved Japan Open i juli vandt Yamaguchi to gange 21-9 over Kosetskaya. Line Kjærsfeldt er også ude efter 1. runde. Danskeren tabte 17-21, 17-21 til Ratchanok Intanon fra Thailand, der er sjetteseedet.

Fodbold. Den Internationale Sportsdomstol (CAS) reducerer Neymars karantæne i Champions League fra tre til to spilledage. Det skriver CAS i en pressemeddelelse.