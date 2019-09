Sød musik for fodboldfans: Messi klar til comeback i Champions League

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 06.00/10.00 Tennis: Pan Pacific Open (k) 18.30 Håndbold: Nykøbing F.-Kbh. (k) 20.30 Håndbold: Odense-Viborg (k) 04.00 Badminton: China Open TV3+ 21.00 Fodbold: Dortmund-Barcelona TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Napoli-Liverpool 16.00 Fodbold: U19, Dortmund-Barcelona 18.55 Fodbold: Lyon-Zenit 21.00 Fodbold: Napoli-Liverpool TV3 Max 18.55 Fodbold: Inter-Slavia Prag 21.00 Fodbold: Chelsea-Valencia Vis mere

Fodbold. Alt tyder på, at Lionel Messi sæsondebuterer i Champions League tirsdag aften, når Barcelona i Tyskland spiller mod Borussia Dortmund. I hvert fald er han med i truppen og har deltaget i træningen efter at have siddet uden for pga. af en knæskade de fire første runder af La liga. Her har Barcelona blot vundet to af kampene. Det 16-årige stortalent Ansu Fati er også med i truppen, efter han har scoret to gange og leveret en assist i sine foreløbige 116 minutters La Liga-fodbold.

Tennis. Den tidligere nr. 1 på verdensranglisten, spanske Garbiñe Muguruza, har i den grad en svær sæson. Og endnu en skuffelse blev tilføjet tirsdag, da Muguruza i 1. runde ved Pan Pacific Open i Osaka mødte Su-Wei Hsieh fra Taiwan. I 2. sæt havde spanieren ellers matchbold, men den blev misbrugt, og derefter faldt Muguruzas spil sammen, hvorefter Hsieh vandt 3-6, 7-6, 6-1. Dermed har Muguruza, som også har været skadet i denne sæson, stadig ikke vundet en kamp siden maj ved French Open i Paris.

Badminton. Det blev en kort visit ved China Open for rutinerede Hans-Kristian Vittinghus. I 1. runde mødte danskeren Tzu Wei Wang fra Taiwan, og Wang sejrede 21-16, 21-19. Tre andre danskere er med i mændenes singlerække i Changzhou: Viktor Axelsen, Rasmus Gemke og Anders Antonsen.

Atletik. Den 33-årige sprinter Alyson Felix, som er en af USA’s store medaljeslugere i de største internationale mesterskaber, er udtaget til sit ottende VM i atletik. Felix, der VM-debuterede somm teenager i Paris i 2005, skal optræde på amerikanernes 4x400-hold. Den forsvarende verdensmester på 100 meter, 37-årige Justin Gatlin, er ligeledes udtaget til VM, der starter 28. september i Doha.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix Tyrone Mings (th.) og Anwar El Ghazi var slet ikke gode holdkammerater, da deres hold Aston Villa mandag aften tog imod West Ham i Premier League og spillede 0-0.

Fodbold. Med 0-0 på hjemmebane mod West Ham mandag aften lykkedes det lige akkurat Premier League-oprykker Aston Villa at holde sig over nedrykningsstregen på bedre målscore end Newcastle. Men Aston Villa er fortsat dårligst placerede oprykker på 17.-pladsen, da Norwich og Sheffield United indtager hhv. 13.- og 15.-pladsen. Under opgøret mod West Ham opstod en hidsig diskussion mellem Anwar El Ghazi og Tyrone Mings, hvor El Ghazi stødte sit hoved ind mod Mings’ ansigt. Kampens dommer, Mike Dean, brugte videodommersystemet (VAR) til at gennemse situationen, men valgte ikke at straffe nogen af Villa-spillerne.

Fodbold. Mandag tabte Silkeborg 0-3 hjemme mod OB i Superligaen, og holdet står foran et svært kampprogram den kommende tid. I næste runde kommer Lyngby på besøg, men derefter hedder menuen FC København, FC Midtjylland og AGF i nævnte rækkefølge. Derfor kunne den kommende søndags Lyngby-kampen ligne den klart bedste mulighed for endelig at få en sejr og ikke ende med at blive hægtet af i bunden. Men sådan ser Kent Nielsen det ikke. »Vi er ikke pisket til at vinde – ikke hvis vi taber til Lyngby og vinder resten (af kampene, red.)«, siger Kent Nielsen. Trods det svære kampprogram og den sløje form maler træneren ikke fanden på væggen. »Vi tænker ikke i sandsynligheder – vi tænker i, hvordan vi skal vinde den næste kamp«, siger han. Ni kampe i streg uden sejr og en sidsteplads i rækken afstedkommer ofte fyringsrygter. Dem tænker Kent Nielsen dog ikke på. »Det er jeg blevet for gammel til. Det er et vilkår, når vi sætter os i det varme sæde«, siger træneren.