Cristiano Ronaldo: For mig er jeg den bedste spiller i historien

Fodbold. Både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har høstet hæder i massevis gennem karrieren. Blandt andet er de hver blevet tildelt fem Ballon d’Or-titler, men det er ikke helt nok for Ronaldo, der gerne vil have flere end rivalen. »Jeg ville elske at få flere, og jeg synes, at jeg fortjener det«, siger portugiseren til den britiske tv-kanal ITV ifølge Sky Sports. »Messi er en fantastisk fyr, en fantastisk spiller. Han er i fodboldens historiebøger, men jeg synes, at jeg burde have seks, syv eller otte (Ballon d’Or-titler, red.) for at være over ham. Den 34-årige Juventus-spiller erkender, at Messi er den bedste, han nogensinde har spillet imod, og at de to har været gode for hinanden gennem karrieren.

»Mit forhold til ham er, at vi ikke er venner, men vi har delt denne scene i 15 år. Jeg har et godt forhold til ham, og jeg ved, at han har presset mig til at blive en bedre spiller, og jeg har også presset ham til at blive en bedre spiller«, siger Ronaldo. »For mig er jeg den bedste i historien, men for nogle fans er den bedste en anden, og så er jeg næstbedst. Det betyder ikke noget. Jeg ved, at jeg er en af de bedste spillere nogensinde«, siger han.

Foto: Angelos Tzortzinis/Ritzau Scanpix Tottenham-målmand Hugo Lloris vil ikke afvise, at hans klub igen kan skabe en stor overrraskelse i Champions League, men hans klub er ikke bygget til det, siger han.

Foto: Angelos Tzortzinis/Ritzau Scanpix

Fodbold. Sidste år var holdet finalist i Champions League, men Tottenham er ikke skabt til at lave store resultater i den prestigefyldte turnering. Det mener målmand Hugo Lloris, der sammen med resten af Tottenham-mandskabet onsdag aften indleder den nye sæson af turneringen på udebane mod Olympiakos. »Der er nogle klubber, der har profilen til at vinde Champions League hver sæson, historisk og med det talent, der er på holdet. De sætter deres præg på denne turnering. Det er ikke tilfældet med Tottenham. Men som vi så sidste år, er alt muligt, hvis du har troen, talentet og disciplinen. Hvorfor ikke gøre det igen«, siger franskmanden på et pressemøde forud for onsdagens kamp ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Badminton. Kim Astrup-Anders Skaarup Rasmussen fik en god start på China Open. Onsdag vandt den danske double i overbevisende stil sin 1. runde-kamp over Jhe-Huei Lee og Po-Hsuan Yang med cifrene 21-14, 21-11. I næste runde venter enten et sydkoreansk eller et malaysisk par. I kvindernes doublerække blev det også til dansk sejr, da Sara Thygesen-Maiken Fruergaard vandt 22-20, 21-18 over franske Emilie Lefel-Anne Tran.

Jeg har set det igen, og det er klart for mig, at Callejon hoppede, før han blev rørt Jürgen Klopp, Liverpool-manager, om et straffespark til Napoli tirsdag aften