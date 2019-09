Berømt målmand: Tottenham er ikke skabt til at lave noget stort i Champions League

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 06.00/12.00 Badminton: China Open 18.00 Speedway 04.00 Badminton: China Open TV3+ 21.00 Fodbold: Paris SG-Real Madrid TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, At. Madrid-Juventus 16.00 Fodbold: U19, Paris SG-Real Madrid 18.55 Fodbold: Olympiakos-Tottenham 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-Juventus TV3 Max 18.55 Fodbold: Club Brügge-Galatasaray 21.00 Fodbold: Bayern-Røde Stjerne Eurosport 1 09.30 Kano: Super Cup 15.00 Cykling: Grand Prix de Wallonie Eurosport 2 15.10 Cykling: Giro di Toscana Vis mere

Fodbold. Sidste år var holdet finalist i Champions League, men Tottenham er ikke skabt til at lave store resultater i den prestigefyldte turnering. Det mener målmand Hugo Lloris, der sammen med resten af Tottenham-mandskabet onsdag aften indleder den nye sæson af turneringen på udebane mod Olympiakos. »Der er nogle klubber, der har profilen til at vinde Champions League hver sæson, historisk og med det talent, der er på holdet. De sætter deres præg på denne turnering. Det er ikke tilfældet med Tottenham. Men som vi så sidste år, er alt muligt, hvis du har troen, talentet og disciplinen. Hvorfor ikke gøre det igen«, siger franskmanden på et pressemøde forud for onsdagens kamp ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Badminton. Kim Astrup-Anders Skaarup Rasmussen fik en god start på China Open. Onsdag vandt den danske double i overbevisende stil sin 1. runde-kamp over Jhe-Huei Lee og Po-Hsuan Yang med cifrene 21-14, 21-11. I næste runde venter enten et sydkoreansk eller et malaysisk par.

Jeg har set det igen, og det er klart for mig, at Callejon hoppede, før han blev rørt Jürgen Klopp, Liverpool-manager, om et straffespark til Napoli tirsdag aften





FAKTA Champions League onsdag Gruppe A: Club Brugge-Galatasaray (18.55), PSG-Real Madrid (21.00)

Gruppe B: Olympiakos-Tottenham (18.55), FC Bayern-Røde Stjerne (21.00)

Gruppe C: Dinamo Z.-Atalanta (21.00), Shakhtar D.-Manchester C. (21.00)

Gruppe D: Atlético-Juventus (21.00), Leverkusen-Lokomotiv (21.00) Vis mere

Golf. Onsdag skal Thorbjørn Olesen endnu en gang stå skoleret i en britisk retssal i en sag der handler om hans opførsel om bord på et fly fra USA til London 29. juli. Ved den første høring i Uxbridge Magistrates’ Court nægtede han sig skyldig i alle anklager. Hvis Olesen fortsat nægter sig skyldig, kan retssagen strække sig helt ind i det nye år, oplyser Isleworth Crown Court i London, hvor høringen onsdag finder sted, til Ritzau. Der er tale om en ’pretrial hearing’, der bedst kan beskrives som en høring forud for selve retssagen, og der er sat en lille halv time af til sagen. Da danskeren var i retten 21. august var det i en lavere retsinstans. Danskeren er fortsat tiltalt for ’sexual assault on a female’, hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke. Desuden er han tiltalt for ’assault by beating’, hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at have optrådt beruset.

Tennis. Angelique Kerber, der har været nr. 1 på verdensranglisten, er endelig kommet over en grim stime på fire 1. runde-nederlag på stribe. Ved Pan Pacific Open i Osaka er hun fremme i kvartfinalen efter at have besejret USA’s Nicole Gibbs 6-2, 6-4. Men hvis hun skal notere på sejre på stribe, skal det store spil findes frem i kvartfinalen, hvor Madison Keys fra USA venter.

Foto: Dan Hamilton/Ritzau Scanpix Angelique Kerber har længe ledt efter den gode form, og måske er hun ved at finde den i Osaka.

Angelique Kerber har længe ledt efter den gode form, og måske er hun ved at finde den i Osaka. Foto: Dan Hamilton/Ritzau Scanpix

Badminton. Måske var det ikke en god ide for den kinesiske profil Yu Shi Qi at stille til start ved China Open efter sin grimme skade tidligere på sæsonen. I hvert fald blev den 3.-seedede favorit bombet ud af banen af sin landsmand Guang Zu Lu med cifrene 21-5, 21-9. Qi er tilsyneladende ikke frisk nok til et comeback til badminton på højeste niveau.

Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp er stærkt utilfreds med, at Napoli fik tilkendt et straffespark otte minutter før tid i Champions League-kampen mellem de to hold tirsdag aften. Klopps tyske landsmand, dommer Felix Brych, pegede på pletten efter en nærkamp mellem Napolis José Callejon og Liverpools Andrew Robertson. Men det skulle han ikke have gjort, mener Klopp. »Jeg har set det igen, og det er klart for mig, at Callejon hoppede, før han blev rørt«, lyder det fra Liverpool-manageren i et interview vist på tv-kanalen 3+. Videodommerne så ingen anledning til at omstøde Brychs kendelse, og Dries Mertens sendte fra straffesparkspletten Napoli på sejrskurs med sin 1-0-scoring. Endnu en Napoli-scoring i overtiden afgjorde endegyldigt kampen, og dermed tabte Liverpool for andet år i træk en gruppekamp til Carlo Ancelottis mandskab. I næste spillerunde tager Liverpool imod Salzburg, der indledte med en overbevisende 6-2-sejr over Genk.