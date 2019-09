Trods 2-0-føring bidrager Tottenham til skuffende engelsk start på Champions League

Direkte sport i tv Onsdag TV 2 Sport 06.00/12.00 Badminton: China Open 18.00 Speedway 04.00 Badminton: China Open TV3+ 21.00 Fodbold: Paris SG-Real Madrid TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Atletico Madrid-Juventus 16.00 Fodbold: U19, Paris SG-Real Madrid 18.55 Fodbold: Olympiakos-Tottenham 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-Juventus TV3 Max 18.55 Fodbold: Club Brugge-Galatasaray 21.00 Fodbold: Bayern-Røde Stjerne Eurosport 1 09.30 Kano: Super Cup 15.00 Cykling: Grand Prix de Wallonie Eurosport 2 15.10 Cykling: Giro di Toscana Vis mere

Fodbold. Trods en 2-0-føring i Athen måtte Tottenham nøjes med uafgjort mod Olympiakos i den første Champions League-kamp. Dermed har tre engelske hold kun tjent én point efter både Chelsea og Liverpool tabte deres kampe tirsdag. Harry Kane scorede på et straffespark begået mod ham selv og Lucas Moura øgede på et font langskud fra kanten af straffesparksfeltet, men portugiseren Daniel Podence reducerede lige inden pausen og på endnu et straffespark udlignede franskmanden Mathieu Valbuena. Club Brugge og Galatasaray spillede 0-0 i en kamp, hvor den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor kom banen for udeholdet i den sidste halve time.

Fodbold. Både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har høstet hæder i massevis gennem karrieren. Blandt andet er de hver blevet tildelt fem Ballon d’Or-titler, men det er ikke helt nok for Ronaldo, der gerne vil have flere end rivalen. »Jeg ville elske at få flere, og jeg synes, at jeg fortjener det«, siger portugiseren til den britiske tv-kanal ITV ifølge Sky Sports. »Messi er en fantastisk fyr, en fantastisk spiller. Han er i fodboldens historiebøger, men jeg synes, at jeg burde have seks, syv eller otte (Ballon d’Or-titler, red.) for at være over ham. Den 34-årige Juventus-spiller erkender, at Messi er den bedste, han nogensinde har spillet imod, og at de to har været gode for hinanden gennem karrieren.

»Mit forhold til ham er, at vi ikke er venner, men vi har delt denne scene i 15 år. Jeg har et godt forhold til ham, og jeg ved, at han har presset mig til at blive en bedre spiller, og jeg har også presset ham til at blive en bedre spiller«, siger Ronaldo. »For mig er jeg den bedste i historien, men for nogle fans er den bedste en anden, og så er jeg næstbedst. Det betyder ikke noget. Jeg ved, at jeg er en af de bedste spillere nogensinde«, siger han.

Fodbold. Den tidligere hollandske landsholdsspiller Fernando Ricksen er død, 43 år. Det meddeler en af hans tidligere klubber, skotske Rangers FC, på twitter. Ricksen spillede desuden for Fortuna Sittard, AZ og Zenit St. Peyersburg samt 12 landskampe i perioden 2000-2003. I 2013 blev Ricksen diagnosticeret med nervesygdommen ALS, og han tilbragte de sidste år af sit liv i en kørestol.

Fernando Ricksen 1976-2019 pic.twitter.com/urKJAkfQVk — Rangers Football Club (@RangersFC) September 18, 2019

Fodbold. Victor Lindelöf har forlænget kontrakten med Manchester United, så den svenske forsvarsspiller fortsætter til 2024.

Skiskydning. Dopingkontrollanterne er tre gange gået forgæves til Margarita Vasilyeva, hvilket koster den 28-årige russer en karantæne på 18 måneder.

Fodbold. Efter et halvt års skadespause gjorde Magnus Mattson comeback på Silkeborgs U19-hold, men her rev den 20-årige svensker korsbåndet i det ene knæog kan nu imødese endnu en lang pause.

Cykling. Andreas Stokbro tager næste år et stort skridt op på karrierestigen. Den 22-årige cykelrytter skal fra næste sæson køre for World Tour-holdet Team NTT – det nuværende Dimension Data. Det skriver holdet i en pressemeddelelse. Stokbro skifter fra det danske prokontinentalhold Riwal Readynez, som han har kørt for siden 2016.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix Thorbjørn Olesen, da han onsdag forlod retten i London.

Golf. European Tour skal torsdag mødes med Thorbjørn Olesens managementfirma for at tage stilling til, om danskerens suspendering skal opretholdes. Thorbjørn Olesen fastholdt onsdag ved en høring i Isleworth Crown Court i London, at han ikke er skyldig i tre forhold, han er tiltalt for. Olesen-lejren anerkendte i retten, at hændelser har fundet sted på en flyvetur fra USA til England, men han nægter sig skyldig i anklagerne ’sexual assault on a female’, hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, ’assault by beating’, hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at have optrådt beruset. Næste retsmøde i sagen er 13. december, hvor Olesen igen skal møde op i Isleworth Crown Court. Frem mod december er der flere deadlines for indlevering af materiale, der skal overholdes. Skulle forløbet munde ud i en decideret retssag, finder den sted i maj næste år. Olesen blev anholdt i lufthavnen Heathrow 29. juli efter at have været om bord på et British Airways-fly fra Nashville i USA til London. Han blev afhørt og senere løsladt.

Badminton. Anders Antonsen kom onsdag meget let videre til 2. runde ved China Open, da hans modstander, hollandske Mark Caljouw, gav op, efter der blot var spillet to dueller af opgøret. Caljouw var ikke fit til at spille kampen, og Antonsen kan se frem til en 2. runde-kamp mod landsmanden Rasmus Gemke, der besejrede Cheuk Yiu Lee fra Hongkong 21-13, 14-21, 21-14.