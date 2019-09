Efter at kvindelig fodboldfan brændte sig selv ihjel: Iransk minister vil efter pres lade kvinder se landskampe på stadion

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.00 Badminton:China Open 15.00 Cykling: Coppa Sabatini 18.30 Håndbold: Esbjerg-Hern./Ikast (k) 20.30 Håndbold: Aarhus-TTH Holsteb. (k) TV3+ 2.15 NFL: Jacksonville-Tennessee TV3 Sport 18.00 Fodbold: Vejle-Roskilde 20.00 Fodbold: ViborgFF-Vendsyssel TV3 Max 19.00 Håndbold: Bergischer-Kiel (m) 6’eren 18.55 Fodbold: FCK-Lugano Eurosport 1 15.00 Cykling: Coppa Sabatini 18.55 Fodbold: Kijev-Malmö 21.00 Fodbold: Wolves-Braga 23.00 Golf: Sanderson Farms Ch.ship Eurosport 2 18.55 Fodbold: Frankfurt-Arsenal 21.00 Fodbold: Man. United-Astana Vis mere

Fodbold. Det skal være tilladt for kvinder i Iran at overvære fodboldlandskampe på stadion. Det siger Irans sportsminister, Masoud Soltanifar, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, efter at der især i den seneste tid har været hård kritik af landets regler for kvinder som følge af et tragisk dødsfald. I årevis har det ikke været tilladt for kvinder at overvære fodboldkampe på stadion i Iran, og blandt andet har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ad flere omgange appelleret kraftigt til, at Iran ændrer adfærd. »Alle nødvendige forberedelser er gjort for, at kvinder, indtil videre til landskampe, kan komme på vores fodboldstadioner«, siger Masoud Soltanifar i en udtalelse ifølge dpa.

I sidste uge blev presset på både Fifa og Iran øget gevaldigt, da det blev offentliggjort, at en kvindelig fodboldfan var død af sine kvæstelser, efter at hun satte ild til sig selv. Baggrunden var, at 29-årige Sahar Khodayari var blevet taget i at klæde sig ud som en mand for at overvære en fodboldkamp i marts i Iran med sit favorithold, klubben Esteghlal. Da hun efterfølgende erfarede, at hun risikerede fængselsstraf i et halvt år, satte hun ild til sig selv foran en retsbygning i Teheran 2. september, og hun døde senere af kvæstelserne.

Badminton. Det er slut for de danske mænd i doublerækken ved China Open, men det skete ikke uden sej kamp. Kim Astrup-Anders Skaarup Rasmussen tabte torsdag 18-21, 21-14, 23-25 til Yew Sin Ong-Ee Yi Teo fra Malaysia, mens Mathias Boe-Mads Conrad tabte 13-21, 24-22, 25-27 til Shem Goh-Wee Kiong Tan, ligeledes Malaysia.

Cykling. Den tidligere Tour de France-vinder og nr. 2 i årets udgave af det franske etapeløb er en del af den trup, som den nationale cykelunion i Storbritannien, British Cycling, har udtaget. Det oplyser BBC. Geraint Thomas skal både konkurrere i enkeltstart og linjeløb og er en del af et britisk hold, der satser på at snuppe VM-medaljer på hjemmebane. Foruden Thomas tæller det britiske hold ryttere som Tao Geoghegan Hart, Ian Stannard og Adam Yates. Linjeløbet køres søndag i næste uge over 285 kilometer.

Tennis. Det forpligter at hedde Osaka, når man spiller WTA-turnering i Osaka. Den topseedede japaner Naomi Osaka lever foreløbig op til ansvaret ved at være fremme i kvartfinalen efter at have besejret den bulgarske kvalifikationsspiller Viktoriya Tomova 7-5, 6-3. Næste udfordring for den dobbelte grand slam-vinder bliver Yulia Putintseva fra Kasakhstan.

