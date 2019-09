Jagt på en særlig trikot: Tour de France-stjerne udfordrer eliten ved VM på hjemmebane

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.00 Badminton:China Open 15.00 Cykling: Coppa Sabatini 18.30 Håndbold: Esbjerg-Hern./Ikast (k) 20.30 Håndbold: Aarhus-TTH Holsteb. (k) TV3+ 2.15 NFL: Jacksonville-Tennessee TV3 Sport 18.00 Fodbold: Vejle-Roskilde 20.00 Fodbold: ViborgFF-Vendsyssel TV3 Max 19.00 Håndbold: Bergischer-Kiel (m) 6’eren 18.55 Fodbold: FCK-Lugano Eurosport 1 15.00 Cykling: Coppa Sabatini 18.55 Fodbold: Kijev-Malmö 21.00 Fodbold: Wolves-Braga 23.00 Golf: Sanderson Farms Ch.ship Eurosport 2 18.55 Fodbold: Frankfurt-Arsenal 21.00 Fodbold: Man. United-Astana Vis mere

Cykling. Den tidligere Tour de France-vinder og nr. 2 i årets udgave af det franske etapeløb er en del af den trup, som den nationale cykelunion i Storbritannien, British Cycling, har udtaget. Det oplyser BBC. Geraint Thomas skal både konkurrere i enkeltstart og linjeløb og er en del af et britisk hold, der satser på at snuppe VM-medaljer på hjemmebane. Foruden Thomas tæller det britiske hold ryttere som Tao Geoghegan Hart, Ian Stannard og Adam Yates. Linjeløbet køres søndag i næste uge over 285 kilometer.

Tennis. Det forpligter at hedde Osaka, når man spiller WTA-turnering i Osaka. Den topseedede japaner Naomi Osaka lever foreløbig op til ansvaret ved at være fremme i kvartfinalen efter at have besejret den bulgarske kvalifikationsspiller Viktoriya Tomova 7-5, 6-3. Næste udfordring for den dobbelte grand slam-vinder bliver Yulia Putintseva fra Kasakhstan.

Badminton. Anders Antonsen viste torsdag, hvorfor der er 18 pladser mellem ham og landsmanden Rasmus Gemke på verdensranglisten. Aarhusianeren brugte tre kvarter på at vinde 21-11, 21-15 og spille sig videre til kvartfinalen i World Tour-turneringen China Open. 22-årige Antonsen er sidste tilbageværende dansker i mændenes singlerække. I næste runde venter der lidt af en mundfuld i form af Chou Tien Chen fra Taiwan.

Fodbold. Real Madrids franske træner, Zinedine Zidane, kritiserer sine spillere for at mangle intensitet i nederlaget til Paris Saint-Germain (PSG). Det siger han efter det klare nederlag på 0-3 i Paris til et lettere reservespækket fransk mesterhold i første runde af Champions Leagues gruppespil. »Det, der gør mig sur, er, at vi ikke kom med nok intensitet i kampen. På det her niveau er det umuligt, hvis man ikke gør det«, siger Zidane ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er første gang siden sæsonen 2003-2004, at den spanske kongeklub ikke formår at få et skud inden for målrammen i en kamp i Champions League, skriver fodboldmagasinet Goal. »At fejle i at skabe ordentlige chancer med de spillere vi har i angrebet – Gareth Bale, Karim Benzema og Eden Hazard – er en mærkelig følelse«, siger Zidane.