Dansker får for første gang krammet på en af verdens bedste

Direkts sport i tv TV 2 Sport 6.00 Badminton: China Open, kvartfin. 19.30 Ishockey: Esbjerg-SønderjyskE TV3 Sport 10.30/14.30 Formel 1: GP Singapore, træn. 19.00 Fodbold: OB-AGF TV3 Max 12.45 Rugby: VM - Japan-Rusland 20.30 Fodbold: Schalke 04-Mainz Xee 21.00 Fodbold: Southampton-Bournem. Eurosport 1 12.55 Tennis: Laver Cup Eurosport 2 20.00 Golf: Sanderson Farms Ch.ship

Badminton. Viceverdensmester Anders Antonsen er klar til semifinalen i China Open efter en sejr på 21-17, 21-11 over 2. seedede Chou Tien Chen fra Taiwan. Danskeren havde aldrig tidligere besejret Chen, men i løbet af 48 minutter fik han ændret den statistik. China Open er en Super 1000-turnering og er dermed en af sæsonens tre mest prestigefyldte turneringer sammen med All England og Indonesia Open. De tre rangerer lige under sæsonfinalen. I semifinalen skal Anders Antonsen møde 7. seedede Anthony Sinisuka Ginting eller den useedede Bhamidipati Sai Praneeth.

Fodbold. I fremtiden er det ikke kun verdens bedste markspiller, der skal hædres med Ballon d’Or ved den traditionsrige prisfest i starten af december. Et nyt tiltag betyder, at verdens bedste målmand kåres ved samme lejlighed. 21. oktober bliver de 10 nominerede offentliggjort.

Motorsport. Christian Lundgaard er et af dansk motorsports største talenter, og nu har den 18-årige østjyde for første gang siddet i en formel 1-racer. Det skete torsdag på Hungaroring ved Budapest, hvor Lundgaard testede en Renault anno 2017. Det danske stortalent kører til daglig i Formel 3 og er tilknyttet Renault-teamets udviklingsprogram Renault Sport Academy. Han kørte i alt 449 kilometer i torsdagens test. »Det er jo en drengedrøm, der er gået i opfyldelse. Det er jo det, jeg har drømt om, siden jeg startede med at køre gokart«, siger Christian Lundgaard i en pressemeddelelse fra Lundgaard Racing.

Håndbold. Team Esbjergs danske mestre tabte kvartfinalen i pokalturneringen til Herning-Ikast, men det var en kontroversiel episode mod slutningen, der især stjal billedet. Esbjerg-træner Jesper Jensen ville i det sidste minut ved stilligen 25-25 tage en timeout og trykkede derfor på den dertil indrettede knap. Men intet skete før signalet lød nogle sekunder senere, og på det tidspunkt havde vestjyderne tabt bolden. Modstanderen fik ikke udbytte af sit angreb, og da Esbjerg dermed igen havde bolden, trykkede Jesper Jensen igen på timeout-knappen. Dette blev takseret til at være ulovligt, da et hold kun må tage en timeout i de sidste fem minutter. Derfor tildelte dommerne Herning-Ikast et straffekast, som blev afgørende.

»Jeg synes, vi har en mand ude ved dommerbordet, som ikke gør sit arbejde ordentligt. Hvor er det frustrerende. Det er hans opgave at sidde derude og kigge på, hvad sker der. Der er 30 sekunder tilbage. Hvad skal han ellers lave? Så lige nu bliver vi snydt af et system. Lige nu var det en timeoutknap, der tog tre sekunder om at båtte. Ellers havde vi haft bolden med 30 sekunder igen. Jeg er rimelig frustreret«, siger Jesper Jensen til TV 2.

Håndbold. Lodtrækningen til kvindernes Final 4, der afgør pokalturneringen, blev foretaget efter de sidste kvartfinaler var spillet. Det resulterede i følgende semifinaler:

Odense-København

TTH Holstebro-Herning/Ikast

I Final4 bliver semifinaler og finaler afgjort over en weekend. Kampene bliver spillet 28. og 29. december.