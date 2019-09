Pernille Harder kræver ligeløn, men Elkjær siger nej

Direkts sport i tv TV 2 Sport 6.00 Badminton: China Open, kvartfin. 19.30 Ishockey: Esbjerg-SønderjyskE TV3 Sport 10.30/14.30 Formel 1: GP Singapore, træn. 19.00 Fodbold: OB-AGF TV3 Max 12.45 Rugby: VM - Japan-Rusland 20.30 Fodbold: Schalke 04-Mainz Xee 21.00 Fodbold: Southampton-Bournem. Eurosport 1 12.55 Tennis: Laver Cup Eurosport 2 20.00 Golf: Sanderson Farms Ch.ship

Fodbold. Kvindelandsholdets anfører, Pernille Harder, kræver, at hun og medspillerne får samme betaling som kollegaerne på det mandlige landshold. »Selvfølgelig fortjener vi kvinder det samme som mændene. Vi bruger lige så meget tid, vi har lige så mange ofringer, og vi laver det samme arbejde«, siger Wolfsburg-spilleren til TV 2. Det er Preben Elkjær ikke enig i. »Det er ikke så meget et spørgsmål om at se på, hvad kvinderne får i forhold til mændene. Det er mere et spørgsmål om, hvad kvinderne får, i forhold til dem de skal konkurrere imod«, siger Preben Elkjær efter et møde i DBU’s landsholdskomité, som han er formand for.

Basketball. Trods udesejren på 95-86 kom Bakken Bears ikke videre i kvalifikationen til Champions League. Cypriotiske Keravnos vandt returkampen i Aarhus med 94-69. Dermed bliver Bakken Bears overført til Fiba Europe Cup. hvor klubben for to år siden nåede semifinalen.

Golf. Med 67 slag leverede Emily Kristine Pedersen dagens tredjebedste runde i Ladies Open de France, hvor hun avancerede til en delt 11.-plads. Den amerikanske Solheim Cup-spiller Nelly Korda brugte blot 64 slag og er 6 slag foran nummer to. Med BMW PGA Championship på Wentworth var Søren Kjeldsen med runder i 73 og 71 slag den eneste dansker, der klarede cuttet med en placering som nummer 45. Lucas Bjerregaard sluttede sin runde med to gange bogey på par-5-huller, hvilket kostede cuttet med ét slag. Thomas Bjørn brugte 4 slag for meget.

Fodbold. Fremad Valbys trup til lørdagens danmarksseriekamp mod Herlev tæller den 38-årige brasilianer Cesar Santin, der med sine 84 mål er alle tiders næstmest scorende FCK-spiller.

Tennis. I en alder af 70 år har Claus Pedersen skrevet et lille stykke dansk idrætshistorie. Den 12-dobbelte danske mester i bordtennis blev i 2012 verdensmester i single i +60-rækken, og nu har Claus Pedersen også vundet et verdensmesterskab i tennis. I Kroatien var Claus Pedersen på det danske hold, der vandt 2-1 over Sverige i VM-finalen for +70-årige. Det danske hold talte også Franz Nørby, der i 1969 sammen med Claus Pedersen vandt det danske mesterskab i herredouble. I bordtennis, altså.

Fodbold. FC Barcelonas 16-årige stjerneskud Ansu Fati har fået spansk pas og er derved spilleberettiget for de spanske landshold. Fati, der er født i Guinea og i august blev alle tiders yngste målscorer for FC Barcelona, er derfor i spil til det spanske U17-landshold, der i oktober spiller VM i Brasilien.

Badminton. Viceverdensmester Anders Antonsen er klar til semifinalen i China Open efter en sejr på 21-17, 21-11 over 2.-seedede Chou Tien Chen fra Taiwan. Danskeren havde aldrig tidligere besejret Chen, men i løbet af 48 minutter fik han ændret den statistik. China Open er en Super 1000-turnering og er dermed en af sæsonens tre mest prestigefyldte turneringer sammen med All England og Indonesia Open. De tre rangerer lige under sæsonfinalen. I semifinalen skal Anders Antonsen møde 7. seedede Anthony Sinisuka Ginting fra Indonesien.

Rugby. De japanske værter var rystende nervøse i den indledende fase af VM-turneringens åbningskamp i udkanten af Tokyo, hvor Ruslands bjørne med en enorm fysik overraskende kom foran, men planmæssigt måtte gå fra banen som tabere. De mere vævre asiater er nummer 10 på verdensranglisten, hvor Rusland er nummer 20, og det styrkeforhold så man tydeligt i 2. halvleg.

Kotaro Matsushima løb tre gange fra russerne og scorede dermed tre trys og 15 point. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Kotaro Matsushima var med 15 point og hurtige løb i højre angrebsside den store individuelle oplevelse og den toneangivende spiller bag den japanske sejr på 30-10 (10-7).

Japans næste opgave ved VM er næste lørdag mod titelkandidaten Irland, der søndag indleder guldjagten med en kamp mod Skotland. VM fortsætter lørdag med blandt andet klassikeren New Zealand-Sydafrika.

Tennis. Den tidligere verdensetter, tyske Angelique Kerber, er klar til semifinalen i WTA-turneringen Pan Pacific Open i Osaka. I kvartfinalen var Kerber oppe mod amerikaneren Madison Keys og vandt 1. sæt 6-4. Efter at have vundet 2. sæt med de samme cifre måtte Keys opgive at fuldføre kampen i 3. sæt ved stillingen 2-1 til Kerber.

Fodbold. Yussuf Poulsen er ikke med, når hans klub RB Leipzig lørdag ude møder Werder Bremen i den tyske bundesliga. Den danske landsholdsangriber har fået fri, da hans kæreste hvad øjeblik det skal være, kan føde parrets første barn.

Fodbold. Landstræner Lars Søndergaard har udtaget truppen til EM-kvalifikationskampen mod Bosnien-Hercegovina 4. oktober og Georgien 8. oktober. Der er comeback til centerstopper Janni Arnth og midtbanespiller Sofie Junge, der begge var skadede, da landsholdet besejrede Malta og Israel i de to første kvalifikationskampe.

Lars Søndergaard har udtaget disse 18 spillere til Kvindelandsholdets to EM-kval-kampe i oktober mod Bosnien-Hercegovina og Georgien.

Der er comeback til @JanniArnth og Sofie Junge efter skader #ForDanmark #DENBIH #GEODEN pic.twitter.com/D9X5T4Ju7x — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) September 20, 2019

Motorsport. Lewis Hamilton (Mercedes) har i optakten til weekendens formel 1-grandprix i Singapore advaret mod Red Bull, som han mener kan blive en trussel i søndagens løb. Og netop Red Bull viste tænder, da Max Verstappen var hurtigste mand i den første frie træning på gadebanen i bystaten. Hollænderen var marginalt hurtigere end Sebastian Vettel (Ferrari) og de to Mercedes-kørere Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Kevin Magnussen (Haas) var som 16. hurtigste næsten tre sekunder langsommere end Verstappen.

Verstappen on top for now...



How will things pan out as night descends on FP2? #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/JFo4nUi9Eb — Formula 1 (@F1) September 20, 2019

Tennis. Clara Tauson kunne ikke klemme sig gennem nåleøjet til WTA-turneringen Wuhan Open. Den 16-årige dansker tabte i kvalifikationen til Zarina Diyas i tre sæt med cifrene 6-4, 2-6 og 6-2. Den 25-årige kasakher er nr. 85 på verdensranglisten. Turneringen har deltagelse af Caroline Wozniacki, der er seedet nr. 14.