Ferraris unge formel 1-komet sætter alle stjernerne på plads

Motorsport. For 3. formel 1-løb i træk var Ferraris Charles Leclerc hurtigst i kvalifikationen og satte sig på poleposition til Singapores grandprix. Den unge monegasker satte en helt perfekt omgang sammen i sidste forsøg og slog den førende i VM-serien, Lewis Hamilton (Mercedes) med knap to tiendedele af et sekund. Sebastian Vettel i Ferrari starter som nr. 3. 21-årige Charles Leclers har vundet de to seneste formel 1-grandprixer. Kevin Magnussen fik det optimale ud af sin Haas-racer og kom videre til 2. kvalifikationsrunde i modsætning til teamkollega Romain Grosjean, der starter som nr. 18. Den danske kører kunne ikke forbedre sig yderligere og sluttede med 15. bedste tid, men da Racing Points Sergio Perez har fået en straf og rykkes fem pladser tilbage, starter Magnussen som nr. 14.

Cykling. Med den danske mester Michael Mørkøv i den vante formidable rolle som sidste hjælper i den hektiske finale susede den italienske europamester Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) over stregen som vinder af sidste etape i Slovakiet Rundt foran franskmanden Arnaud Démare (Groupama FDJ) og nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). At Viviani formåede at holde Démare bag sig, betød også, at italienerens belgiske holdkammerat Yves Lampaert sejrede sammenlagt 1 sekund foran Démare. Deceuninck-Quick Step nåede dermed op på 67 sejre i år og med Jumbo-Visma som nr. 2 med 47 er det belgiske kollektiv sikker på at blive det mest vindende mandskab for ottende sæson i træk. Mørkøv blev nr. 8 på sidste etape, mens Rasmus Quaade (Riwal Readynez) på 16. pladsen sluttede som bedste dansker sammenlagt med et minus på 1.17 minut.

Skydning. Stine Nielsen skød en dansk kvoteplads til de olympiske lege næste år i Tokyo hjem, da hun ved EM i Bologna blev nr. 6 i 50 meter riffel 3 positioner. Stine Nielsen deltog også ved OL i 2012 og 2016, og det er den tredje danske kvoteplads i skydning til OL næste år, der er i hus. Tidligere har Jesper Hansen i skeet og Anne Skade Nielsen i 10 meter luftriffel sikret danske billetter. Dermed har Danmark i alt sikret sig 42 kvotepladser til OL.

»Jeg har det fantastisk og kan slet ikke være i min krop. De kvotepladser fylder bare så meget, og jeg var meget nervøs, så det er en stor lettelse at have vundet en plads nu. Jeg kan ikke slutte det her år bedre af«, siger Stine Nielsen i en pressemeddelelse.

Fodbold. Christian Eriksen var henvis til bænken, da Tottenham på udebane mødte Leicester med Kasper Schmeichel i målet. Hjemmeholdet vandt 2-1 efter at Harry Kane på akrobatisk vis ellers havde bragt London-holdet foran i 1. halvleg. Efter pausen fik Ricardo Pereira udlignet, og i slutfasen scorede James Maddison sejrsmålet. Begge hold fik et mål underkendt efter VAR havde konstateret, at der var offside med i spillet. Christian Eriksen kom på banen 11 minutter før slutsignalet.

Badminton. Anders Antonsen måtte bøje sig til indoneseren Anthony Sinisuka Ginting i semifinalen ved China Open. Den danske viceverdensmester vandt ellers første sæt 21-18, men i de to næste sæt gik han helt ned med flaget og tabte 21-5 og 21-14. I den anden semifinale vandt den japanske verdensmester og hjemmebanehelten Chen Long.

Håndbold. København må undvære den svenske målvogter Johanna Bundsen resten af sæsonen, da hun er gravid med termin til marts næste år. Dermed skal topholdet ud og finde en vikar, der kan støtte Amalie Milling i målet. Bundsen må udover klubkampene også melde fra til det svenske landshold, som skal spille om VM i Japan sidst på året.

Fodbold. Superligaklubben AaB er hårdt ramt af skader inden søndagens kamp i Farum mod FC Nordsjælland. Lørdag måtte AaB undvære syv spillere til den afsluttende træning, skriver Nordjyske ifølge Ritzau. Der er tale om skadede Lucas Andersen, Tom van Weert, Rasmus Thelander, Oliver Abildgaard, Lukas Klitten og Anders Bærtelsen samt en syg Frederik Børsting.