Københavns klassekeeper er gravid og dermed ude resten af sæsonen

Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: Odense - Herning/Ik. (k) TV 2 Sport 12.00 Badminton: China Open 20.45 Fodbold: Milan-Inter TV3+ 15.00 Formel 1: Singapores GP - kval. 18.30 Fodbold: Newcastle-Brighton TV3 Sport 12.00 Formel 1: Singapores GP - træning 13.30 Fodbold: Leeds-Derby 17.45 Speedway: Storbritanniens GP 01.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: Leicester-Tottenham 16.00 Fodbold: Manchester City-Watford 18.30 Fodbold: Bremen-RB Leipzig 20.30 Håndbold: Barcelona-Celje (m) Xee 15.30 Fodbold: Bayern München-FC Köln Eurosport 1 12.55/18.55 Tennis: Laver Cup 15.00 Cykling: Primus Classic Eurosport 2 14.45 Motorsport: Endurance - VM-afd.

Håndbold. København må undvære den svenske målvogter Johanna Bundsen resten af sæsonen, da hun er gravid med termin til marts næste år. Dermed skal topholdet ud og finde en vikar, der kan støtte Amalie Milling i målet. Bundsen må udover klubkampene også melde fra til det svenske landshold, som skal spille om VM i Japan sidst på året.

Rugby. Fiji vandt OL-guld i Rugby Sevens ved legene i Rio de Janeiro i 2016, og ved det aktuelle VM i den store udgave af spillet i Japan var holdet fra det lille ørige tæt på at overraske Australien. Men bagud 21-12 kom storebror godt igen og vandt komfortabelt 39-21. I en gyser mellem Frankrig og Argentina vandt det europæiske hold 23-21, men sydamerikanerne var tæt på den store gevinst efter et formidabelt comeback. Frankrig førte 20-3, men det fik argentinerne ændret til 21-20 inden Camille Lopez scorede de afgørende point i fransk favør.

Motorsport. Verdensmester Lewis Hamilton har fået en bøde på 5.000 euro (ca. 37.500 kr.) fordi hans benzin var for kold. Efter den første frie træning fredag i optakten til Singapores formel 1-grandprix målte kommissærerne Mercedes-kørerens benzin, og den var 17,5 grader celsius for kold, hvilket udløste bøden.

Fodbold. Der var tre danskere på banen i det sydengelske lokalopgør mellem Southampton og Bournemouth, og det blev Philip Billing på udeholdet, som kom bedst ud af den affære. Bournemouth vandt nemlig Premier League-kampen mod Southampton med Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard 3-1.

Amerikansk fodbold. New England Patriots opsiger kontrakten med den voldtægtsanklagede spiller Antonio Brown. Det oplyser NFL-klubben fredag, skriver Ritzau. Brown nåede kun at spille én kamp for Patriots i de 11 dage, han var tilknyttet klubben, som vandt Super Bowl i den forgangne sæson. Brown er anklaget for at have voldtaget sin tidligere personlige træner Britney Taylor.

Motorsport. Den ecuadoriansk-amerikanske racerkører Juan Manuel Correa er blevet taget ud af kunstig koma, efter at han var involveret i en grim ulykke under et Formel 2-løb på Spa-banen. Det skriver Correas familie i en erklæring ifølge Reuters og BBC. Familien betegner det som »et kæmpe skridt i den rigtige retning«, at han også er fjernet fra den maskine, der har ydet assistance til hans hjerte og lunger.