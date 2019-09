Suveræn: Japansk verdensmester holder eliten i jerngreb

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 15.10 Håndbold: GOG-Medvedi (m) 16.50 Håndbold: Aalborg-Zagreb (m) TV 2 Sport 07.00/11.25 Badminton: China Open 12.30 Motorsport: DTC 15.00 Cykling: VM - mixed holdtidskørsel 21.00 Fodbold: Sevilla-Real Madrid 05.00 Tennis: Wuhan Open (k) TV3+ 14.10 Formel 1: Singapores GP 18.00 Fodbold: FCK-FCM 22.15 Amerikansk fodbold: San Francisco-Pittsburgh 02.20 Am. fodbold: Cleveland-LA. Rams TV3 Sport 12.00 Fodbold: Hobro-SønderjyskE 14.30 Håndbold: Magdeburg - Löwen (m) 16.45 Fodbold: PSV Eindhoven-Ajax 19.00 Am. fodbold: Kansas-Baltimore TV3 Max 07.00 Rugby: VM - Italien-Nambia 09.30 Rugby: VM - Irland-Skotland 14.00 Fodbold: Silkeborg-Lyngby 16.30 Håndbold: Nordho.-Melsungen (m) 18.00 Fodbold: Frankfurt-Dortmund 21.00 Fodbold: Lyon-Paris SG 23.00 Motorsport: IndyCar Xee 15.00 Fodbold: West Ham-Man. United 17.30 Fodbold: Chelsea-Liverpool Canal 9 16.00 Fodbold: Esbjerg-Brøndby Eurosport 1 11.55/16.00 Tennis: Laver Cup Eurosport 2 06.00 Motorsport: Endurance, VM-afd. 14.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AaB Vis mere

Badminton. Kento Momota gjorde det igen. Efter halvanden time lykkedes det søndag den topseedede japaner at knække indonesiske Anthony Ginting i China Open-finalen med en 19-21, 21-17, 21-19-sejr. Finalen blev spillet på virkelig højt niveau, og da Ginting tog en pause for at få behandling/luft sent i tredje sæt, var han lige ved at vende kampen til egen fordel. Men – Momota kan det der med lange tresættere, og det har han bevist mange gange tidligere. Verdensmesteren kan derfor notere sin første China Open-titel.

Tennis. Naomi Osaka fra Osaka vandt i Osaka. Den unge japaner Naomi Osaka levede op til sin topseedede status og tog titlen i hjembyen Osaka med en 6-2, 6-3-sejr over russiske Anastasia Pavlyuchenkova. En dejlig optur for Osaka, der skuffede ved US Open, da hun som forsvarende mester røg ud i 4. runde.

Naomi Osaka har igen fundet vindersporet og tog WTA-titlen i hjembyen Osaka. Foto: Kim Kyung Hoon/Ritzau Scanpix

Motorsport. Kevin Magnussen rykker en plads frem i feltet ved søndagens grandprix i Singapore og starter som nr. 13. Det skyldes, at Daniel Ricciardo (Renault) ifølge formel 1’s hjemmeside er blevet diskvalificeret fra kvalifikationen. Derfor må australieren starte løbet fra enten pit lane eller bagest i feltet. I første omgang af kvalifikationen overskred Ricciardo grænsen for den energi, en formel 1-bil må genindvinde i forbindelse med nedbremsninger. Charles Leclerc i Ferrari var hurtigst af alle og starter forrest for tredje grandprix i træk. De to foregående løb har den unge monegasker vundet.

Tennis. Caroline Wozniacki skal for sjette gang i karrieren op mod Su-Wei Hsieh i en kamp på WTA Touren. De to mødes i 1. runde af Wuhan Open, hvor danskeren er seedet som nr. 13. Wozniackis opgør mod den 33-årige taiwaner spilles med al sandsynlighed mandag, men et eksakt starttidspunkt er ikke fastsat. På papiret ser Wozniacki ud til at have en overhånd mod verdensranglistens nr. 33, da danskeren har vundet fire ud af de fem opgør mod Su-Wei Hsieh.

Elegant har Kasper Dolberg sendt bolden på vej mod nattet i opgøret mellem hans klub Nice og Dijon. Foto: Yann Coatsaliou/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg åbnede lørdag sin målkonto for sin nye klub, franske Nice. Det skete i hjemmekampen mod Dijon, hvor danskeren stod for udligningen i sejren på 2-1. »Det er godt, at han scorede. Det vil gavne ham rigtig meget«, siger Nice-træner Patrick Vieira om Dolbergs scoring ifølge det franske nyhedsbureau AFP. Dolberg blev flot spillet fri i feltet, og med et elegant chip løftede han bolden over den fremadstormende målmand. Scoringen faldt efter en lille halv times spil, efter at gæsterne havde taget føringen i 22. minut. Matchvinder blev Youcef Attal, som to minutter inde i anden halvleg sørgede for 2-1-målet.