Bendtner er med fra start i pokalkamp mod Hillerød

Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Tennis: Wuhan Open (k) 11.00 Cykling: VM, enkeltstart U23 (m) 15.25 Cykling: VM, enkeltstart elite (k) 20.00 Håndbold: Skanderbo.-Århus (m) 5.00 Tennis: Wuhan Open (k) TV3 Sport 20.45 Fodbold: Colchester-Tottenham 6’eren 20.45 Fodbold: Arsenal-Nottingham Eurosport 2 8.25/13.25 Snooker: China Championsh. 20.45 Fodbold: Portsmouth-Southampt.

Fodbold. Når FC København onsdag møder Hillerød i pokalturneringen, er Nicklas Bendtner for første gang i startopstillingen. Det fortæller træner Ståle Solbakken i en pressemeddelelse på fck.dk. »Han har trænet fint og haft nogle indhop i Hobro og mod FC Midtjylland, så nu har vi valgt at spille med ham fra start, så han kan få flere kampminutter i benene«, siger Ståle Solbakken. Angriberen Dame N’Doye, der har været skadet i en længere periode, er med i truppen og kan få comeback mod Hillerød.

Cykling. Mikkel Bjerg vandt for 3. år i træk verdensmesterskabet i enkeltsrat for U23-ryttere, da han var hurtigst på den 30,3 kilometer lange rute i Yorkshire. Amerikanerne Ian Garrison og Brandon McNulty kørte sig til henholdsvis sølv og bronze. Mathias Norsgaard endte lige uden for podiet, mens Morten Hulgaard blev nummer seks. Ved målstregen var 20-årige Bjerg 26,45 sekunder foran Garrison, som lige nøjagtig slog sin landsmand McNulty.

For Mikkel Bjerg havde tirsdagens enkeltstart ikke afgørende betydning for fremtiden. Han har nemlig allerede skrevet kontrakt med holdet UAE Emirates, der kører på det højeste niveau inden for cykling, World Touren.

Enkeltstarten blev kørt under vanskelige forhold, hvilket nedenstående tweet viser.

European Champion Johan Price-Pejtersen makes a splash in the U23 Men's Individual Time Trial #Yorkshire2019 pic.twitter.com/jAc7yiqRqq — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 24, 2019

Fodbold. Viborg FF kræver, at søndagens udekamp mod Næstved i 1. division skal spilles om. I slutningen af 2-2-kampen modtog Næstveds Stefan Vico sit andet gule kort, men han blev ikke vist ud og kunne dermed spille kampen til ende. Viborg har set videobilleder fra kampen, og ud fra dem er det ifølge sportschef Jesper Fredberg klart, at Vico modtog to gule kort. Derfor har Viborg indsendt en klage til Fodboldens Disciplinærinstans, og den midtjyske klub forventer at få en omkamp ud af klagen, skriver Ritzau.





Fodbold. Den amerikanske verdensmester Megan Rapinoe er blevet kåret til verdens bedste på kvindesiden af Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Den 34-årige angriber blev ved årets VM i Frankrig topscorer. Rapinoe benyttede sig af lejligheden til at opfordre sine kolleger til at udnytte deres status og kæmpe for en bedre verden.

»Vi har sådan en utrolig mulighed som professionelle fodboldspillere. Vi har utrolige platforme og en unik mulighed for at bruge dem til ren faktisk at ændre verden til et bedre sted«, lød det blandt andet fra amerikaneren.

Atletik. Når atletik-VM begynder på fredag i Qatar, kan det blive med en masse børn og gæstearbejdere til at fylde op på tilskuerpladserne. Salget af billetter til den 10 dage lange begivenhed er nemlig ikke ligefrem gledet som i olie. The Guardian beretter, at der kun er solgt 50.000 ud af samlet set 400.000 billetterne til konkurrencerne på Khalifa International Stadion. Derfor vil arrangørerne nu fylde op med børn og gæstearbejdere, der vil blive lukket gratis ind, skriver den britiske avis.

Fodbold. Liverpools Jürgen Klopp blev ved Fifas prisceremoni kåret til årets træner foran kollegaerne Josep Guardiola fra Manchester City og Tottenhams Mauricio Pochettino. Sejren i Champions League var Klopps største bedrift i den forgangne sæson.