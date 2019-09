Bendtner er med fra start, når FCK møder Hillerød i pokalen

Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Tennis: Wuhan Open (k) 11.00 Cykling: VM, enkeltstart U23 (m) 15.25 Cykling: VM, enkeltstart elite (k) 20.00 Håndbold: Skanderbo.-Århus (m) 5.00 Tennis: Wuhan Open (k) TV3 Sport 20.45 Fodbold: Colchester-Tottenham 6’eren 20.45 Fodbold: Arsenal-Nottingham Eurosport 2 8.25/13.25 Snooker: China Championsh. 20.45 Fodbold: Portsmouth-Southampt.

Fodbold. Når FC København onsdag møder Hillerød i pokalturneringen, er Nicklas Bendtner for første gang i startopstillingen. Det fortæller træner Ståle Solbakken i en pressemeddelelse på fck.dk. »Han har trænet fint og haft nogle indhop i Hobro og mod FC Midtjylland, så nu har vi valgt at spille med ham fra start, så han kan få flere kampminutter i benene«, siger Ståle Solbakken. Angriberen Dame N’Doye, der har været skadet i en længere periode, er med i truppen og kan få comeback mod Hillerød.

Fodbold. Den amerikanske verdensmester Megan Rapinoe er blevet kåret til verdens bedste på kvindesiden af Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Den 34-årige angriber blev ved årets VM i Frankrig topscorer. Rapinoe benyttede sig af lejligheden til at opfordre sine kolleger til at udnytte deres status og kæmpe for en bedre verden.

»Vi har sådan en utrolig mulighed som professionelle fodboldspillere. Vi har utrolige platforme og en unik mulighed for at bruge dem til ren faktisk at ændre verden til et bedre sted«, lød det blandt andet fra amerikaneren.

Atletik. Når atletik-VM begynder på fredag i Qatar, kan det blive med en masse børn og gæstearbejdere til at fylde op på tilskuerpladserne. Salget af billetter til den 10 dage lange begivenhed er nemlig ikke ligefrem gledet som i olie. The Guardian beretter, at der kun er solgt 50.000 ud af samlet set 400.000 billetterne til konkurrencerne på Khalifa International Stadion. Derfor vil arrangørerne nu fylde op med børn og gæstearbejdere, der vil blive lukket gratis ind, skriver den britiske avis.

Fodbold. Liverpools Jürgen Klopp blev ved Fifas prisceremoni kåret til årets træner foran kollegaerne Josep Guardiola fra Manchester City og Tottenhams Mauricio Pochettino. Sejren i Champions League var Klopps største bedrift i den forgangne sæson.

Fodbold. Der var mere hæder til Liverpool, da klubbens brasilianske målmand Alisson blev kåret til verdens bedste foran Ederson fra Manchester City og Barcelonas tyske keeper Marc-André ter Stegen.

Fodbold. Ved Fifas prisuddeling blev årets hold ligeledes kåret i samarbejde med Den Internationale Spillerforening, Fifpro. Holdet blev:

Målmand: Alisson (Liverpool/Brasilien)

Forsvar: Matthijs de Ligt (Ajax og Juventus/Holland), Sergio Ramos (Real Madrid/Spanien), Virgil van Dijk (Liverpool/Holland), Marcelo (Real Madrid/Brasilien)

Midtbane: Luka Modric (Real Madrid/Kroatien), Frenkie de Jong (Ajax ogBarcelona/Holland), Eden Hazard (Chelsea og Real Madrid/Belgien)

Angreb: Kylian Mbappé (Paris St-Germain/Frankrig), Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal), Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

Fodbold. Leeds er blevet tildelt årets pris for fairplay af Det Internationale Fodboldforbund. Prisen gives til den engelske Championship-klub fordi holdets træner Marcelo Bielsa i en kamp mod Aston Villa beordrede sine spillere til at lade modstanderen score. Leeds var kommet foran 1-0 mens en Villa-spiller lå skadet på banen, og det førte til Bielsas ordre om at lade modstanderen udligne.