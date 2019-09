Amerikansk VM-topscorer: Fodboldspillere kan ændre verden til et bedre sted

Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Tennis: Wuhan Open (k) 11.00 Cykling: VM, enkeltstart U23 (m) 15.25 Cykling: VM, enkeltstart elite (k) 20.00 Håndbold: Skanderbo.-Århus (m) 5.00 Tennis: Wuhan Open (k) TV3 Sport 20.45 Fodbold: Colchester-Tottenham 6’eren 20.45 Fodbold: Arsenal-Nottingham Eurosport 2 8.25/13.25 Snooker: China Championsh. 20.45 Fodbold: Portsmouth-Southampt.

Fodbold. Den amerikanske verdensmester Megan Rapinoe er blevet kåret til verdens bedste på kvindesiden af Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Den 34-årige angriber blev ved årets VM i Frankrig topscorer. Rapinoe benyttede sig af lejligheden til at opfordre sine kolleger til at udnytte deres status og kæmpe for en bedre verden.

»Vi har sådan en utrolig mulighed som professionelle fodboldspillere. Vi har utrolige platforme og en unik mulighed for at bruge dem til ren faktisk at ændre verden til et bedre sted«, lød det blandt andet fra amerikaneren.

Fodbold. Liverpools Jürgen Klopp blev ved Fifas prisceremoni kåret til årets træner foran kollegaerne Josep Guardiola fra Manchester City og Tottenhams Mauricio Pochettino. Sejren i Champions League var Klopps største bedrift i den forgangne sæson.

Fodbold. Der var mere hæder til Liverpool, da klubbens brasilianske målmand Alisson blev kåret til verdens bedste foran Ederson fra Manchester City og Barcelonas tyske keeper Marc-André ter Stegen.

Fodbold. Ved Fifas prisuddeling blev årets hold ligeledes kåret i samarbejde med Den Internationale Spillerforening, Fifpro. Holdet blev:

Målmand: Alisson (Liverpool/Brasilien)

Forsvar: Matthijs de Ligt (Ajax og Juventus/Holland), Sergio Ramos (Real Madrid/Spanien), Virgil van Dijk (Liverpool/Holland), Marcelo (Real Madrid/Brasilien)

Midtbane: Luka Modric (Real Madrid/Kroatien), Frenkie de Jong (Ajax ogBarcelona/Holland), Eden Hazard (Chelsea og Real Madrid/Belgien)

Angreb: Kylian Mbappé (Paris St-Germain/Frankrig), Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal), Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

Fodbold. Leeds er blevet tildelt årets pris for fairplay af Det Internationale Fodboldforbund. Prisen gives til den engelske Championship-klub fordi holdets træner Marcelo Bielsa i en kamp mod Aston Villa beordrede sine spillere til at lade modstanderen score. Leeds var kommet foran 1-0 mens en Villa-spiller lå skadet på banen, og det førte til Bielsas ordre om at lade modstanderen udligne.

Atletik. En udsendelse fra den tyske tv-station har skabt røre i den internationale atletikverden. Et klip i udsendelsen viser to kenyanske topatleter modtage indsprøjtninger med dopingmidlet epo, og præsidenten for Det Internationale Atletikforbund, briten Sebastian Coe, siger nu, at sagen bliver undersøgt Atletikkens Integritetsenhed (AIU).

»Jeg ved, at AIU undersøger de anklager, der er fremsat af det tyske medie. Jeg er sikker på, at AIU vil komme med en redegørelse for IAAF, så snart de har fundet ud af, hvad der er op og ned«, siger Coe ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tennis. Efter sejren over Caroline Wozniacki i 1. runde af Wuhan Open kom Su-Wei Hsieh fra Taiwan ned på jorden igen. I 2. runde tabte hun nemlig til den russiske veteran Svetlana Kusnetsova. Den 34-årige tidligere dobbelte grandslam-triumfator vandt i to sæt med cifrene 6-2, 7-6.