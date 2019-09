AaB-stjerne hamrer fem mål ind på stribe i pokalderby

Fodbold. Bayern München har vundet det tyske mesterskab syv år i træk, og når det kommer til tv-penge er den sydtyske klub også førende. Ifølge Kicker har Bayern München netop indkasseret 45 milllioner euro (knap 340 millioner kroner), og det er næsten 100 millioner kr. mere end nr. 2 på listen - Borussia Dortmund. I alt har Deutsche Fußball-Liga delt knap 2 milliarder kr. ud til de tyske klubber.

Rugby. Uruguay stod for VM’s hidtil største overraskelse, da sydamerikanerne besejrede Fiji 30-27. Fiji vandt olympisk guld i rugby sevens ved OL i Rio de Janeiro og er en af sportens stormagter, men i VM-opgøret i Japan mod de undertippede halvprofessionelle spillere fra Uruguay kom stjernerne til kort. Uruguay førte 24-12 ved pausen, og selv om Fiji pressede på i 2. halvleg, holdt outsiderne stand.

Badminton. Både Viktor Axelsen og Anders Antonsen er videre til anden runde af Korea Open efter sejre tirsdag. Viktor Axelsen er tilbage på sejrskurs efter en længere skadespause. Onsdag tog den danske badmintonstjerne sin første sejr siden 12. april, da han i første runde af World Tour-turneringen Korea Open slog kinesiske Zhao Jun Peng. Axelsen blev klar til anden runde med en sejr i to sæt med cifrene 21-12, 21-15. Anders Antonsen gik også videre onsdag. Aarhusianeren nåede kun at spille cirka halvandet sæt mod indiske Sai Praneeth, der trak sig i andet sæt ved stillingen 11-7 i dansk favør. Inden da havde den danske VM-sølvvinder vundet første sæt 21-9.

Atletik. Den olympiske mester i hammerkast, Dilshod Nazarov fra Tadjikistan, er blevet suspenderet, fordi en gentest af en dopingprøve fra VM i 2011 viser spor af anabole steroider. 37-årige Nazarov kommer derfor ikke til start ved VM i Qatar, der starter fredag. Også den kenyanskfødte 5.000-meterløber Albert Rop, der nu stiller op for Bahrain, er blevet bandlyst fra VM for overtrædelse af de såkaldte whereabout-regler.

Boksning. Den tidligere verdensmester Nigel Benn får i en alder af 55 år comeback i bokseringen, skriver BBC. Briten boksede sin seneste kamp i 1996, men 23. november tager han ifølge det britiske medie handskerne på igen for at møde en anden tidligere verdensmester, 40-årige Sakio Bika. Kampen er ikke sanktioneret af The British Boxing Board of Control, og den bliver derfor udkæmpet under British and Irish Boxing Authority.

Fodbold. Der var både godt og skidt nyt fra Barcelona tirsdag aften. De gode nyheder var, at holdet vandt 2-1 over Villareal i La Liga, men de dårlige nyheder var, at superstjernen Lionel Messi måtte udgå i pausen på grund af en lårskade. Træner Ernesto Valverde nedtoner dog argentinerens skade og siger, at udskiftningen mere havde forebyggende karakter.