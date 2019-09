Christian Eriksen brænder straffespark i Tottenhams choknederlag

Direkte sport i tv DR2 18.00 Håndbold: Din. Bukarest-GOG (m) TV 2 Sport 07.00/11.00 Tennis: Wuhan Open (k) 13.55 Cykling: VM, enkeltstart, elite (m) 18.30 Håndbold: Lemvig/Th.-N.sjælland 20.30 Håndbold: Sønderjyske-Aalb. (m) TV3+ 16.30 Fodbold: Hillerød-F.C. København 19.30 Fodbold: Skive-Brøndby TV3 Sport 16.30 Fodbold: Lyon-Ryazan (k) 19.00 Håndbold: Kiel-Meshkov Brest (m) 20.45 Fodbold: MK Dons-Liverpool TV3 Max 21.00 Fodbold: Paris SG-Reims 6’eren 21.00 Fodbold: Man. United-Rochdale Eurosport 1 08.25 Snooker: China Championship Eurosport 2 13.25 Snooker: China Championship 20.45 Fodbold: Chelsea-Grimsby

Vis mere

Fodbold. Tottenham er inde i en skidt periode, og den blev værre tirsdag aften, hvor holdet blev slået ud af EFL Cuppen af Colchester fra den fjerdebedste række. Den ordinære kamp endte 0-0, og da der ikke er forlænget spilletid i den lille pokalturnering, gik holdene direkte til straffesparkskonkurrencen. Her brændte blandt andre Christian Eriksen fra Tottenham sit forsøg, og Colchester vandt overraskende 4-3. Christian Eriksen blev skiftet ind midt i 2. halvleg uden at kunne ændre slagets gang i Tottenhams favør.

Badminton. Både Viktor Axelsen og Anders Antonsen er videre til anden runde af Korea Open efter sejre tirsdag. Viktor Axelsen er tilbage på sejrskurs efter en længere skadespause. Onsdag tog den danske badmintonstjerne sin første sejr siden 12. april, da han i første runde af World Tour-turneringen Korea Open slog kinesiske Zhao Jun Peng. Axelsen blev klar til anden runde med en sejr i to sæt med cifrene 21-12, 21-15. Anders Antonsen gik også videre onsdag. Aarhusianeren nåede kun at spille cirka halvandet sæt mod indiske Sai Praneeth, der trak sig i andet sæt ved stillingen 11-7 i dansk favør. Inden da havde den danske VM-sølvvinder vundet første sæt 21-9.

Atletik. Den olympiske mester i hammerkast, Dilshod Nazarov fra Tadjikistan, er blevet suspenderet, fordi en gentest af en dopingprøve fra VM i 2011 viser spor af anabole steroider. 37-årige Nazarov kommer derfor ikke til start ved VM i Qatar, der starter fredag.

Boksning. Den tidligere verdensmester Nigel Benn får i en alder af 55 år comeback i bokseringen, skriver BBC. Briten boksede sin seneste kamp i 1996, men 23. november tager han ifølge det britiske medie handskerne på igen for at møde en anden tidligere verdensmester, 40-årige Sakio Bika. Kampen er ikke sanktioneret af The British Boxing Board of Control, og den bliver derfor udkæmpet under British and Irish Boxing Authority.

Fodbold. Der var både godt og skidt nyt fra Barcelona tirsdag aften. De gode nyheder var, at holdet vandt 2-1 over Villareal i La Liga, men de dårlige nyheder var, at superstjernen Lionel Messi måtte udgå i pausen på grund af en lårskade. Træner Ernesto Valverde nedtoner dog argentinerens skade og siger, at udskiftningen mere havde forebyggende karakter.

Basketball. Det ser skidt ud for Kevin Durant og hans muligheder for at komme i aktion i NBA-sæsonen, der starter 22. oktober. Stjernespilleren skiftede fra mestrene Golden State Warriors til Brooklyn Nets på en fireårig milliardklontrakt efter sidste sæson, men i juni rev han akillessenen over. Generalmanager i Nets, Sean Marks, siger til Reuters, at Durant formentlig ikke kommer i kamp i hele sæsonen.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, har udpeget Sankt Petersborg, München og London som værtsbyer for Champions League-finalerne i 2021, 2022 og 2023. Finalen i 2020 spilles i Istanbul.