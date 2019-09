16-årig sætter rekord for Liverpool og Jan Ø. Jørgensen overgår Danmarks to bedste

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 8.30 Tennis: Wuhan Open (k) 13.00 Cykling: VM i linjeløb, juniorer (m) 20.00 Håndbold: Mors-Thy-Skjern (m) TV3+ 2.15 Am. fodbold: Green Bay-Philadelphia TV3 Sport 12.45 Rugby: England-USA 16.30 Fodbold: VSK Aarhus-AGF 19.15 Fodbold: Fremad Amager-FC Midtjylland TV3 Max 19.00 Håndbold: Hannover-Flensburg (m) Eurosport 1 8.25 Snooker: China Championship Eurosport 2 13.25 Snooker: China Championship 23.00 Golf: Safeway Open Vis mere

Fodbold. Med 16 år og 174 dage satte Harvey Elliott rekord som alle tiders yngste i en startopstilling hos Liverpool, der i ligacuppen vandt 2-0 på udebane over Milton Keynes Dons. Elliott er tidligere blevet indskiftet som den næstyngste Liverpoolspiller nogen sinde efter Jerome Sinclair, der var 16 og og 6 dage ved sin debut i 2012. Liverpool vandt pokalkampen 2-0 på mål af 33-årige James Milner og 17-årige Ki-Jana Hoever. »16 år og sådan en fodboldspiller. Det er godt for os. Han er en god dreng, takler situationen godt, vil gerne lære, og han vil altid være en speciel spiller«, siger manager Jürgen Klopp til AFP om Harvey Elliott.

Badminton. Jan Ø. Jørgensen stod for den positive danske overraskelse ved Korea Open, da han besejrede den 8.-seedede indoneser Anthony Sinisuka Ginting 17-21, 21-16, 21-13 og spillede sig frem til en kvartfinale mod inderen Kshayap Parupalli, der er nummer 30 i verden. Viktor Axelsen og Anders Antonsen er derimod ude af turneringen. Axelsen tabte 21-18, 21-16 til Zii Jia Lee fra Malaysia, og Antonsen mod verdens nummer 25, Tzu Wei Wang fra Taiwan tabte 21-15, 21-6. Senere i dag spiller to danske herredoubler for en plads i kvartfinalerne.

Fodbold. En sarkastisk Brøndbyfan jubler på twitter over, at Brøndby kun lukkede 2 mål ind, da det efter forlænget spilletid blev 3-2 over Skive i pokalturneringen, efter Brøndby indkasserede 3 i søndagens nederlag mod Esbjerg i Superligaen. »Selvfølgelig skal vi vinde den, og vi skal ikke gøre det, som vi gjorde, da vi kom foran, hvor vi begyndte at sløse lidt med tingene og lukke dem ind i kampen. Indtil det tidspunkt synes jeg egentlig, at vi er i fin kontrol«, siger træner Niels Frederiksen i et interview med Brøndby Indefra.

Fodbold. For første gang i 16 måneder tabte Paris SG en ligakamp på hjemmebane, da Reims vandt 2-0 over mesterholdet, der var uden Edinson Cavani, Kylian Mbappé og Mauro Icardi. Joachim Andersen spillede derimod hele kampen, da Lyon ude spillede 2-2 mod Brest.

Fodbold. Med brasilianerne Junior Vinicius og Rodrygo som målscorere vandt Real Madrid 2-0 over Osasuna og sikrede sig dermed førstepladsen i den spanske Primera Division. Martin Braithwaite spillede de sidste 20 minutter for Leganes, der hjemme spillede 1-1 mod Atheltic Bilbao, og Daniel Wass blev skiftet ind efter 83 minutter, da Valencia spillede 3-3 mod Getafe.

Håndbold. Aalborg holdt Sønderjyske fra at score i 11 minutter og gik i den periode fra 6-5 til 13-5. Det afgjorde kampen i mændenes liga, som Aalborgs forsvarende mestre vandt 29-22.