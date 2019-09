Uefa vil plante 600.000 træer, 16-årig sætter rekord for Liverpool og Jan Ø. Jørgensen er bedste dansker

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 8.30 Tennis: Wuhan Open (k) 13.00 Cykling: VM i linjeløb, juniorer (m) 20.00 Håndbold: Mors-Thy-Skjern (m) TV3+ 2.15 Am. fodbold: Green Bay-Philadelphia TV3 Sport 12.45 Rugby: England-USA 16.30 Fodbold: VSK Aarhus-AGF 19.15 Fodbold: Fremad Amager-FC Midtjylland TV3 Max 19.00 Håndbold: Hannover-Flensburg (m) Eurosport 1 8.25 Snooker: China Championship Eurosport 2 13.25 Snooker: China Championship 23.00 Golf: Safeway Open Vis mere

Fodbold. EM-slutrunden i 2020 kommer til at koste mange flyvninger med 12 forskellige værtsbyer, og det vil Det Europæiske Fodboldforbund af hensyn til miljøet kompensere for. Uefa vil derfor plante 600.000 træer. »Som en del af Uefas ønske om at klimakompensere for rejseaktiviteterne under EM 2020 vil organisationen plante 600.000 træer fordelt over de 12 værtsbyer for EM næste sommer«, skriver Uefa på Facebook. Trænerne skal fordeles ligeligt i de 12 værtslande, så der også i Danmark skal plantes 50.000 træer.

Rugby. Englands titelkandidater pulveriserede USA i deres anden gruppekamp med VM i Japan, hvor det blev til en sejr på 45-7. Opgøret i gruppe C i Kobe vil ud over afklapsningen også blive husket for den ansigtstackling, som amerikaneren John Quill satte ind på englændernes store stjerne og anfører Owen Farrell. Quill fik, efter der havde været optræk til håndgemæng, en af VM-historiens klareste udvisninger, mens Farrell var i stand til at spille videre. I gruppe B kom Italien også på to sejre efter 48-7 mod Canada.





Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Trøjen i rekordkampen gav Harvey Elliott til en af bolddrengene.

Trøjen i rekordkampen gav Harvey Elliott til en af bolddrengene. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Fodbold. Med 16 år og 174 dage satte Harvey Elliott rekord som alle tiders yngste i en startopstilling hos Liverpool, der i ligacuppen vandt 2-0 på udebane over Milton Keynes Dons. Elliott er tidligere blevet indskiftet som den næstyngste Liverpoolspiller nogen sinde efter Jerome Sinclair, der var 16 og og 6 dage ved sin debut i 2012. Liverpool vandt pokalkampen 2-0 på mål af 33-årige James Milner og 17-årige Ki-Jana Hoever. »16 år og sådan en fodboldspiller. Det er godt for os. Han er en god dreng, takler situationen godt, vil gerne lære, og han vil altid være en speciel spiller«, siger manager Jürgen Klopp til AFP om Harvey Elliott.

Foto: Str/Ritzau Scanpix

Tennis. Nick Kyrgios er af ATP blevet idømt en betinget straf på 16 ugers udelukkelse og en bøde på 25.000 dollar (ca. 170.000 kr.) for gentagne gange at have overtrådt regelsættet for god opførsel. Straffen er betinget af, at den 24-årige australier ikke begår yderligere verbale eller fysisk lovovertrædelser i løbet af det kommende seks måneder.

Fodbold. Med sit 28. mål i denne sæson blev Zlatan Ibrahimovic matchvinder, da LA Galaxy med en 2-1-sejr over Real Salt Lake sikrede sig en plads i slutspillet i MLS. Svenskeren er nummer to på ligaens topscorerlisten efter Carlos Vega, der har scoret 30 mål for Los Angeles FC.

Fodbold. FC Midtjylland har skrevet en 5-årig kontrakt med den 18-årige australske forsvarsspiller Hosine Bility, der skal spille på klubbens U19-hold. »Han er en fysisk meget kompetent spiller med et stort potentiale«, siger sportschef Svend Graversen til FCM’s hjemmeside.