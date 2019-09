Caroline Wozniacki kommer under maksimalt pres i Beijing

Direkte sport i tv Fredag TV 2 Sport 06.00 Badminton: Korea Open, kvartfinaler 15.30 Atletik: VM 18.55 Cykling: VM, linjeløb, U23 (m) 22.55 Atletik: VM, maraton (k) TV3 Sport 09.55 Formel 1: Ruslands GP, træning 11.55 Formel 3: Ruslands GP, kvalifikation 15.55 Formel 2: Ruslands GP, kvalifikation 17.45 Kampsport: UFC Fight Night 19.00 Fodbold: Lyngby-Hobro 22.00 Fodbold: Stoke-Nottingham Forest TV3 Max 20.30 Fodbold: Union Berlin-Eintracht Frankfurt Eurosport 2 08.25 Billard: Snooker, China Ch.ship 00.00 Golf: Safeway Open Vis mere

Tennis. Vejen til at pynte på en skuffende sæson med fornyet succes ved China Open bliver hård for Caroline Wozniacki. Den forsvarende mester skal ganske vist spille 1. runde mod en endnu unavngiven kvalifikationsspiller, men hun er havnet i lodtrækningshalvdel med en håndfuld yderst vanskelige modstandere. Vinder Wozniacki sin åbningskamp, kan det blive til et møde med den russiske veteran Svetlana Kuznetsova i 2. runde, og i danskerens halvdel findes også navne som US Open-vinder Bianca Andreescu, Madison Keys, Naomi Osaka, Simona Halep, Aryna Sabalenka (aktuel finalist i Wuhan) og Karolina Pliskova. Taber Wozniacki tidligt i Beijing og dermed ikke kan forsvare sine mange point fra 2018, vil hun tage et stort dyk på ranglisten, hvor hun nu er nr. 18.

Fodbold. Fremad Amagers overraskende 1-0-sejr over FC Midtjylland har fyldt en hel del også dagen efter pokalkampen i Sundby Idrætspark. Ifølge bold.dk har dommeren Benjamin Willaume-Jantzen i sin rapport til DBU indberettet, at en gruppe tilskuere lavede abelyde rettet mod udeholdets Awer Mabil, men kampen har også afstedkommet en undskyldning fra Evander. Brasilianeren fik ikke lov til at sparke et frispark sent i kampen, hvilket fik ham til at klappe hånligt ud mod Brian Priske på trænerbænken, da en medspiller ramte frisparksmuren med sit forsøg.

»Jeg har undskyldt over for holdkammeraterne og hele staben, og samtidig undskylder jeg også over for klubben samt FC Midtjyllands fantastiske fans. Min opførsel og attitude var langt over stregen, og jeg er meget taknemlig for, at staben og holdkammeraterne accepterede min undskyldning. Jeg lavede en stor fejl, og jeg fortryder den bitterligt, men med accept fra holdkammerater og stab vil jeg nu arbejde stenhårdt for at bevise, at det var en éngangsforestilling«, siger Evander til FC Midtjyllands hjemmeside. Brasilianeren er tilgivet i sådan en grad, at han er udtaget til FCM’s trup til søndagens Superligakamp mod OB.

Lodtrækningen til 4. runde:

AB-Esbjerg

HIK/Silkeborg-FC Fredericia

Brøndby-Sønderjyske

Viby/Vanløse-Randers FC

FC København-Vendsyssel/FC Nordsjælland

AGF-OB

HB Køge-AaB

Thisted/AC Horsens-Fremad Amager

Cykling. Chris Froome er snart at se igen på cyklen. Den firedobbelte britiske Tour de France-vinder deltager 27. oktober i Critérium de Saitama. Det skriver arrangørerne på deres hjemmeside. Froome skal på Team Ineos blandt andre køre sammen med dette års Tour de France-vinder, Egan Bernal. I juni fik Froome sæsonen spoleret af et voldsomt styrt før en etape af Critérium du Dauphiné.

Cykling. VM i banecykling i 2024 skal køres i Danmark. Ballerup Super Arena lægger bane til mesterskaberne. Det meddeler Sport Event Denmark i en pressemeddelelse.

Fodbold. At de racistiske ytringer på tilskuerpladserne kan koste dyrt, har serbiske Røde Stjerne endnu en gang fået at mærke. Uefa har netop idømt klubben fra Beograd en bøde på 50.000 euro (ca. 375.000 kr.) og et forbud mod at sælge billetter til klubbens udekamp i Champions League mod Tottenham 22. oktober, fordi spillere fra finske HJK Helsinki i kvalifikationen til Champions League blev udsat for racistiske tilråb.

Fodbold. Det lykkedes ikke for FC Barcelonas og Neymars advokater at nå til enighed, da de fredag mødtes for at forsøge at løse en kompliceret sag om kontraktstridigheder mellem de to parter. Derfor ender sagen nu i retten. Det fortæller Barcelonas advokat til de fremmødte journalister ifølge nyhedsbureauet AFP. Sagen drejer sig om Neymars klubskifte i 2017, hvor brasilianeren smuttede fra Barcelona til Paris Saint-Germain for et rekordbeløb på 1,65 milliarder kroner. Året inden havde Neymar ellers underskrevet en forlængelse med den spanske klub, der løb til 2021.

Tennis. Formstærke Alison Riske fra USA fortsætter med at nedlægge de kendte navne ved WTA-turneringen i Wuhan. Fredag vandt hun 7-5, 7-5 over femteseedede Petra Kvitova fra Tjekkiet, og Riske er dermed klar til lørdagens finale. Her møder hun hviderusseren Aryna Sabalenka, der knækkede ranglistens nr. 1, Ashleigh Barty fra Australien, med cifrene 7-5, 6-4.