Favoritdræberne fra Amager er indberettet for tilskueres abelyde

Direkte sport i tv Fredag TV 2 Sport 06.00 Badminton: Korea Open, kvartfinaler 15.30 Atletik: VM 18.55 Cykling: VM, linjeløb, U23 (m) 22.55 Atletik: VM, maraton (k) TV3 Sport 09.55 Formel 1: Ruslands GP, træning 11.55 Formel 3: Ruslands GP, kvalifikation 15.55 Formel 2: Ruslands GP, kvalifikation 17.45 Kampsport: UFC Fight Night 19.00 Fodbold: Lyngby-Hobro 22.00 Fodbold: Stoke-Nottingham Forest TV3 Max 20.30 Fodbold: Union Berlin-Eintracht Frankfurt Eurosport 2 08.25 Billard: Snooker, China Ch.ship 00.00 Golf: Safeway Open Vis mere

Fodbold. Fremad Amager har sendt Superligaklubberne Lyngby og FC Midtjylland ud af pokalturneringen, men 1. divisionsklubben kan imødese et efterspil ovenpå torsdagens 1-0-sejr over Superligaens tophold og sidste års pokalvinder, FC Midtjylland. Ifølge bold.dk har dommeren Benjamin Willaume-Jantzen i sin rapport til DBU indberettet, at en gruppe tilskuere i Sundby Idrætspark lavede abelyde rettet mod udeholdets Awer Mabil.

Lodtrækningen til 4. runde:

AB - Esbjerg

HIK/Silkeborg - FC Fredericia

Brøndby - Sønderjyske

Viby/Vanløse - Randers FC

FC København - Vendsyssel/FC Nordsjælland

AGF - OB

HB Køge - AaB

Thisted/AC Horsens - Fremad Amager

Badminton. Semifinalerne ved Korea Open bliver uden dansk deltagelse. Jan Ø. Jørgensen havde sætbolde ved 20-19 og 22-21, men dem missede den 31-årige dansker, der efterfølgende gik helt ned i kvartfinalens andet sæt mod den 33-årige inder Kashyap Parupalli. Derfor vandt verdens nummer 30 over nummer 23 med 24-22, 21-8, og Parupalli møder i semifinalen den sveræne japanske verdensmester, Kento Momota. Mathias Boe/Mads Conrad-Petersen tabte deres kvartfinale 21-13, 21-17 til de 4.-seedede japanere, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda.

Cykling. Lars Michaelsen bliver næste år ledende sportsdirektør for det sydafrikanske hold Team Dimension Data, der efter nytår skifter navn til Team NTT. Den 50-årige dansker har haft tilsvarende stillinger hos Team Saxo Bank, RadioShack, Leopard Trek og senest Astana, og skal nu være chef for blandt andre Michael Valgren.

Golf. Efter at have været en tur hjemme i Danmark, hvor hun blandt andet var med til at vinde det danske holdmesterskab med Smørum, er Nanna Koerstz Madsen tilbage i USA, hvor hun har fået en flyvende start på LPGA-turneringen Indy Women in Tech Championship. Efter 9 birdies, 2 bogeys og en runde i 65 slag er Nanna Koerszt Madsen på en delt andenplads, 2 slag efter sydkoreaneren Mi Jung Hur. Nicole Broch Larsen blev fornylig nummer to i en LPGA-turnering, og Danmarks anden OL-deltager er med en runde i 68 slag (1 eagle, 4 birdies og 2 bogeys) på en delt 13.-plads i Indianapolis.

Motorsport. For nogle er det en skuffelse, at Haas-kørerne Kevin Magnussen og Robert Grosjean med henholdsvis 18 og 8 har fået markant færre point i denne formel 1-sæson, men for Magnussen er det egentlig ganske logisk. »Vi er blevet slået lidt tilbage i år. Holdet har overpræsteret i tre år, når man tænker på, hvor lille organisationen er, og hvor begrænsede ressourcer vi har, hvis man sammenligner med andre hold. Vi har leveret mere, end man kunne forvente på tre år. Nu har vi haft et år, hvor vi ikke har præsteret lige så godt, men jeg ser det bare som en enlig svale«, siger Kevin Magnussen til Haas’ hjemmeside.

Håndbold. Mors-Thy tilføjede Skjern endnu et udebanenederlag, da kampen i mændenes liga endte 28-25 til hjemmeholdet. Mads Hoxer blev topscorer med 7 mål mod Skjern, der kun var foran ved stillingen 0-1.