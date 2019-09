Fremad Amager indberettet for tilskueres abelyde, men det er en brødebetynget FCM'er, der siger undskyld

Direkte sport i tv Fredag TV 2 Sport 06.00 Badminton: Korea Open, kvartfinaler 15.30 Atletik: VM 18.55 Cykling: VM, linjeløb, U23 (m) 22.55 Atletik: VM, maraton (k) TV3 Sport 09.55 Formel 1: Ruslands GP, træning 11.55 Formel 3: Ruslands GP, kvalifikation 15.55 Formel 2: Ruslands GP, kvalifikation 17.45 Kampsport: UFC Fight Night 19.00 Fodbold: Lyngby-Hobro 22.00 Fodbold: Stoke-Nottingham Forest TV3 Max 20.30 Fodbold: Union Berlin-Eintracht Frankfurt Eurosport 2 08.25 Billard: Snooker, China Ch.ship 00.00 Golf: Safeway Open Vis mere

Fodbold. Fremad Amagers overraskende 1-0-sejr over FC Midtjylland har fyldt en hel del også dagen efter pokalkampen i Sundby Idrætspark. Ifølge bold.dk har dommeren Benjamin Willaume-Jantzen i sin rapport til DBU indberettet, at en gruppe tilskuere lavede abelyde rettet mod udeholdets Awer Mabil, men kampen har også afstedkommet en undskyldning fra Evander. Brasilianeren fik ikke lov til at sparke et frispark sent i kampen, hvilket fik ham til at klappe hånligt ud mod Brian Priske på trænerbænken, da en medspiller ramte frisparksmuren med sit forsøg. »Jeg har undskyldt over for holdkammeraterne og hele staben, og samtidig undskylder jeg også over for klubben samt FC Midtjyllands fantastiske fans. Min opførsel og attitude var langt over stregen, og jeg er meget taknemlig for, at staben og holdkammeraterne accepterede min undskyldning. Jeg lavede en stor fejl, jeg fortryder den bitterligt, men med accept fra holdkammerater og stab, vil jeg nu arbejde stenhårdt for at bevise, at det var en éngangsforestilling«, siger Evander til FC Midtjyllands hjemmeside. Brasilianeren er tilgivet i sådan en grad, at han er udtaget til FCM’s trup til søndagens Superligakamp mod OB.

Lodtrækningen til 4. runde:

AB - Esbjerg

HIK/Silkeborg - FC Fredericia

Brøndby - Sønderjyske

Viby/Vanløse - Randers FC

FC København - Vendsyssel/FC Nordsjælland

AGF - OB

HB Køge - AaB

Thisted/AC Horsens - Fremad Amager

Fodbold. At de racistiske ytringer på tilskuerpladserne kan koste dyrt, har serbiske Røde Stjerne endnu en gang fået at mærke. Uefa har netop idømt klubben fra Beograd en bøde på 50.000 euro (ca. 375.000 kr.) og et forbud mod at sælge billetter til klubbens udekamp i Champions League mod Tottenham 22. oktober, fordi spillere fra finske HJK Helsinki i kvalifikationen til Champions League blev udsat for racistiske tilråb.

Fodbold. For første gang siden 2008 har selskabet bag Superligaklubben præsenteret et regnskab med overskud. AGF A/S havde i 2018/2019-sæsonen et overskud på 10 mio. kr. »Hele organisationen har de senere år arbejdet hårdt for at skabe en forretning i balance, og det begynder vi nu at høste frugterne af. Det fundament, vi står på, har aldrig været stærkere i kraft af en sund økonomi, en stærk kommerciel platform, en spillertrup med et stort potentiale og en flot opbakning i byen og regionen«, siger bestyrelsesformand Lars Fournais i en pressemeddelelse.

Rugby. USA må klare sig uden John Quill i resten af puljekampene ved VM i Japan. Amerikaneren har fået tre kampes karantæne efter et rødt kort for en skuldertackling mod englænderen Owen Farrell, som turneringskomitéen kalder ’hensynsløs uden at være bevidst’. Australieren Reece Hodge og Rey Lee-Lo fra Samoa har ligeledes fået tre kampes karantæne for farlige tacklinger.