VM-favoritten vinder et skræmmende maratonløb

Atletik. Konkurrenterne faldt fra på stribe, men favoritten holdt hovedet koldt i Dohas fugtige varme og blev den første guldvinder ved VM i Qatar. Ruth Chepngetick har med 2.17.08 time tidligere i år løbet alletiders tredjehurtigste maraton af en kvinde nogen sinde, men kenyanerens vindertid på 2.32.43 min. efter den langsomste ved et VM, hvor der er løbet maration siden 1983. Selv om løbet blev afviklet med start midnat lokal tid udgik over en tredjedel af de startende, så kun 40 ud af 68 gennemførte. »Man ser nogle ligge ned på ruten. Det er skræmmende, og man kommer hurtigt ned på jorden, siger den 41-årige canadier. Det kan blive dig den næste kilometer, de næste 500 meter. Det føltes bare enormt ubehageligt og truende«, sagde den 41-årige canadier Lyndsay Tessier, der blev nummer 9 i løbet, til AFP. Den forsvarende verdensmester, Rose Chelimo fra Bahrain, blev nummer to 1.03 min. efter vinderen og Helalia Johannes fra Namibia blev bronzevinder.

Fodbold. English Football League (EFL) er ved at undersøge, om Liverpool brugte en ulovlig spiller i denne uges ligacupkamp mod Milton Keys Dons. Liverpool erkender overfor Sky Sports, at der kan være sket en ’potentiel administrativ fejl i forhold til en af vores spillere’, men det fremgår ikke, hvilken spiller der er tale om. Liverpool vandt 2-0 i en kamp, hvor 16-årige Harvey Elliott blev den yngste i Liverpools startopstilling nogen sinde, mens Caoimhin Kelleher, Rhian Brewster, Herbie Kane og hollænderen Sepp van den Berg fik deres debut.

Motorsport. Fra 2021 skal McLarens formel 1-biler atter køre med motorer fra tyske Mercedes-Benz. »Denne aftale er et vigtigt skridt i vores langsigtede plan om igen at få succes i formel 1«, siger administrerende direktør i McLaren Racing Zak Brown på holdets hjemmeside. McLaren førte i perioden 1995-2004 med Mercedes-motorer og vanst i den periode verdensmesterskabet tre gange ved finnen Mika Häkkinen to gange og briten Lewis Hamilton. Dernæst kørte McLaren i tre år med Honda-motorer, og siden har Renault været leverandør.