Efter 42,195 km er Bekele sølle to sekunder fra verdensrekorden

Atletik. Mens lige knap 2.000 atleter deltager ved VM i Doha kører en række af verdens største maratonstjerner deres eget ræs. I Berlins gader, der er noget af de hurtigste langdistanceterræn, der findes, sejrede etioperen Kenenisa Bekele i fantastiske 2.01,41 timer og forpassede dermed verdensrekorden med sølle to sekunder. Kenenisa Bekele løb alene de sidste 12 kilometer, men trods en stærk afslutning nåede han lige akkurat ikke kenyanske Eliud Kipchoges verdesrekord, der blev sat i Berlin sidste år. Eliud Kipchoge har bebudet, at han 12. oktober vil angribe rekorden i Wien. Ashete Bekere søgede for dobbeltsejr til Etiopien, da hun vandt kvindernes løb i 2.20,14 timer.

Rugby. Dagen efter Japans sensationssejr over Irland leverede spillerne fra Wales og Australien en vaskeægte VM-klassiker, da et opgør spækkket med dramatik i VM’s gruppe D sluttede med en sejr på 29-25 sejr til titelkandidaterne fra Wales. I Tokyo første waliserne 23-8 ved pausen, inden mændene fra den sydlige halvkugle fik iværksat noget af et comeback.

Fodbold. To danske landsholdsangribere scorede for deres klubber lørdag aften. Kasper Dolberg scorede for anden weekend i træk, da han efter 12 minutter bragte Nice foran 1-0 i hjemmekampen mod Lille, der dog endte 1-1. Lech Poznan vandt derimod, da Christian Gytkjær scorede sit sjette sæsonmål gjorde det til resultatet 3-1 i udekampen mod Gornik Zabrze.

Cykling. Dårligt vejr i England betyder, at dagens VM-løb for mænd er forkortet med 19 km og nu er på 261 km. Rytterne slipper for Buttertubs Pass, fordi vejene frem til stigningen, der ellers var løbets højeste, er oversvømmede.

Badminton. Verdensmesteren Kento Momota er ganske enkelt suveræn i år. Ved Korea Open sikrede japaneren sig sin sjette World Tour-titel, da han i finalen vandt 21-19, 21-17 over verdensranglistens nummer 2, Chou Tien Chen fra Taiwan.

Golf. Ingen var bedre end Nanna Koerstz Madsens 64 slag i tredje runde af LPGA-turneringen i Indianapolis, hvor sydkoreaneren Mi Jung Hur for tredje dag er i spidsen, nu med en score på 17 slag under par. Nanna Koerstz Madsen er med 12 under par på alene på fjerdepladsen og yderligere 7 slag efter følger Nicole Broch Larsen på en delt 25.-plads.

Fodbold. Det spanske lokalopgør mellem Atlético Madrid og Real Madrid endte 0-0. Dermed er ubesejrede Real kun 2 point foran Barcelona, der uden Lionel Messi i truppen vandt 2-0 ude over Getafe, men Real Sociedad har søndag aften chancen for at overtage førstepladsen i den spanske liga.

MMA. Begge danskere vandt, da det første UFC-stævne blev afviklet i København. Mark O. Madsen var 1 minut og 4 sekunder om at besejre italieneren Danilo Belluardo og vinde sin niende kamp i MMA-sporten. Nicolas Dalby var overlegen mod brasilianeren Alex Oliveira, der tabte sin tredje kamp i træk, da danskeren efter tre omgange vandt på en fuldtallig dommerafgørelse.

Speedway. Mikkel Michelsen vandt guld, da han i Chorzow besejrede russeren Grigorih Laguta i en direkte duel om titlen, da de stod lige i point efter EM-seriens fjerde og sidste stævne. Den forsvarende mester, Leon Madsen, vandt bronze, da han slog polakken Kacper Woryna i en tilsvarende duel om tredjepladsen.

Fodbold. Fire danskere scorede, da sidste runde blev afviklet i den islandske Urvalsdeild, hvor KR Reykjavik for længst har sikret sig mesterskabet for 27. gang og første gang siden 2013. Thomas Mikkelsen scorede sit 13. mål for Breidablik, men blev i sidste spillerunde overhalet af englænderen Gary Martin, der med 2 mål for Vestmannaeyjar blev topscorer i ligaen med 14 mål. Morten Beck nåede 8 mål i sine 8 kampe for Hafnarfjördur siden skiftet fra Viborg, og Patrick Pedersen nåede ligeledes 8 mål i de 11 kampe, han spillede efter at være vendt tilbage efter et halvt år hos FC Sheriff i Moldova.