Cardiff skal betale 45 mio. kr. for spilleren, der omkom i flystyrt

Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.30 Tennis: China Open (k) 15.25/19.00 Atletik: VM TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U.-Arsenal TV3 Sport 6.30 Tennis: China Open (m) 19.00 Fodbold: Horsens-Esbjerg 2.15 Am. fodbold: Pittsburgh-Cincinnati



Fodbold. Fifa har fældet dom i striden mellem Cardiff og Nantes. Cardiff skal betale 45 millioner kroner til Nantes for købet af Emiliano Sala, der omkom i et flystyrt, da han var på vej til den walisiske klub, har Det Internationale Fodboldforbund bestemt. Cardiff havde købt Sala for ca. 125 mio. kr., men ’slipper’ med at betale første rate af den aftalte købssum. Begge klubber har ti dage til at overveje, om Fifa’s afgørelse skal appelleres til Cas, Den Internationale Sportsdomstol.

Sejlsport. Årets Sejlere er blevet kåret af den internationale sejlunion siden 1994, men prisen er aldrig vundet af en dansker. Nu har Anne-Marie Rindom chancen, efter verdens- og europamesteren i laser radial er blandt de tre nominerede til prisen hos kvinderne, som uddeles 29. oktober i Bermuda. Anne-Marie Rindom er i afstemning, der åbner 22. oktober, oppe mod den franske windsurfer Delphine Cousin Questel og spanieren Violeta del Reino, der er verdensmester i handicapklassen Hansa 303.

Fodbold. Efter at have foretaget en intern undersøgelse nægter Fremad Amager, at der skulle have lydt abelyde rettet mod Awer Mabil i forbindelse med sidste uges pokalkamp i Sundby Idrætspark. »Vores undersøgelser kan altså ikke bekræfte, at det har fundet sted. Heldigvis. Vores fans håner jo som alle andre klubbers fans udeholdet. Og giver ’gode råd’ til dommeren. Så jeg tror, at det er råb som ’Ud, ud, ud’ eller ’Ha, ha, ha’ der er blevet misforstået«, siger klubbens direktør, Michael Jahn, på Fremad Amagers hjemmeside.

Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

Tennis. Caroline Wozniacki fik en optimal start på sit titelforsvar i China Open. Den danske stjerne besejrede Lauren Davis overbevisende med 6-1, 6-3 efter en meget koncentreret indsats. Amerikaneren, der er nr. 62 på verdensranglisten, måtte blandt andet se 7 danske serveesser suse forbi, og Wozniacki så i det hele taget bedre ud rent tennismæssigt, end hun har gjort et stykke tid. I 2. runde skal Caroline Wozniacki møde endnu en amerikaner i skikkelse af Christina McHale, der aktuelt er nr. 90 på verdensranglisten. De to har mødt hinanden seks gange tidligere, og danskeren fører 4-2 i indbyrdes opgør. Wozniacki har vundet de seneste tre kampe mod 27-årige McHale – senest i Doha i 2016.

Fodbold. Brøndby og Fortuna Hjørring skal op imod Glasgow City og Lyon i ottendedelsfinalen i Champions League. Især Fortuna kommer på en uhyre vanskelig opgave mod den forsvarende mestre fra Lyon, der har blandt andet har norske Ada Hegerberg i truppen. Hun er tidligere kåret som verdens bedste spiller. Begge danske hold starter på udebane i kampene, der spilles 16. eller 17. oktober med returkampe to uger senere. Fortuna vil forsøge at få byttet om på kampenes rækkefølge, så de har hjemmekamp først, siger manager Peter Enevoldsen til AP.

Rugby. Skotland bevarede håbet om at avancere til kvartfinalerne ved VM, da Samoa blev besejret så klart som 34-0 efter 20-0 ved pausen. Skotterne indledte turneringen med et nederlag til Irland, og derfor havde et nyt til Samoa været katastrofalt, men så galt gik det ikke.

Doping. Chefen for det skandaleramte Russiske Antidopingagentur (Rusada) skyder med skarpt efter kræfter i det russiske statsapparat. Agenturchef Yuri Ganus skriver i et åbent brev i kølvandet på sagen om mulig fusk i forbindelse med dopingdata udleveret til Det Internationale Antidopingagentur (Wada), at han føler sig bedraget af de instanser, der muligvis har manipuleret og slettet data, der skulle have være brugt til at kaste mere lys om den store russiske statsdopingsag, som begyndte at rulle i 2014. Han frygter, at Rusland eksempelvis vil blive udelukket fra OL i Tokyo i 2020. »Russisk sport står ikke længere ved afgrundens rand, vi er på vej ned i den«, lyder det fra Yuri Ganus ifølge AP. Rusland skal senest 9. oktober have forklaret Wada, hvorfor data ikke er overbragt i sin helhed.

Fodbold. Kampen mellem Næstved og Viborg FF i 1. division skal spilles om, da en spiller fortsatte med at spille videre, efter at han havde modtaget to gule kort. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) mandag på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Det er Fodboldens Disciplinærinstans, som har besluttet, at kampen skal spilles om. Det skyldes, at Viborg har fået medhold i en protest over, at Næstved-spilleren Stefan Vico ikke blev smidt ud af kampen i det 93. minut ved stillingen 2-2, selv om han modtog sit andet gule kort. Kampen blev spillet 22. september og endte 2-2.

Fodbold. Lars Olsen stopper som landstræner for Færøerne, når hans kontrakt udløber efter den igangværende EM-kvalifikation. Hans sidste kamp i spidsen for Færøerne bliver udekampen mod Sverige 18. november. Det bekræfter Lars Olsen over for Ritzau. Den tidligere danske landsholdsanfører blev ansat som Færøernes landstræner i november 2011, og i de seneste otte år er det blevet til 53 kampe i spidsen for holdet. Det er blot blevet til otte sejre og syv uafgjorte kampe undervejs. Resten af kampene er endt med nederlag. I den igangværende EM-kvalifikation har Færøerne tabt alle sine kampe.

Motorsport. Ifølge internetmediet motorsport.com overvejer Den Internationale Bilunion, FIA, at starte en sag mod Kevin Magnussens nærmeste chef på formel 1-holdet Haas, Günther Steiner. I søndagens russiske grandprix fik danskeren fem sekunders tidsstraf for at køre den forkerte vej tilbage på banen, da han havde været ude på et afkørselsområde. Den dom var Steiner ikke tilfreds med, og han henviste over radioen til en »stupid, idiotisk kommissær«. Det er dette ordvalg, som nu måske kan give italieneren problemer med FIA.

Tennis. Årets Wimbledon-mester, rumæneren Simona Halep, måtte overraskende se sig besejret af Ekaterina Alexandrova i 1. runde af China Open. Russeren slog favoritten 6-2, 6-3.