Overbevisende Wozniacki gør kort proces med amerikaner

Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.30 Tennis: China Open (k) 15.25/19.00 Atletik: VM TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U.-Arsenal TV3 Sport 6.30 Tennis: China Open (m) 19.00 Fodbold: Horsens-Esbjerg 2.15 Am. fodbold: Pittsburgh-Cincinnati



Tennis. Caroline Wozniacki fik en optimal start på sit titelforsvar i China Open. Den danske stjerne besejrede Lauren Davis overbevisende i to sæt med cifrene 6-1 og 6-3 efter en meget koncentreret indsats. Amerikaneren, der er nr. 62 på verdensranglisten, måtte blandt andet se 7 danske serveesser suse forbi, og Wozniacki så i det hele taget bedre ud rent tennismæssigt, end hun har gjort et stykke tid. I 2. runde skal Caroline Wozniacki møde endnu en amerikaner i skikkelse af Christina McHale, der aktuelt er nr. 90 på verdensranglisten. De to har mødt hinanden seks gange tidligere, og danskeren fører 4-2 i indbyrdes opgør. Wozniacki har vundet de seneste tre kampe mod 27-årige McHale – senest i Doha i 2016.

Motorsport. Ifølge internetmediet motorsport.com overvejer Den Internationale Bilunion, FIA, at starte en sag mod Kevin Magnussens nærmeste chef på formel 1-holdet Haas, Günther Steiner. I søndagens russiske grandprix fik danskeren fem sekunders tidsstraf for at køre den forkerte vej tilbage på banen, da han havde været ude på et afkørselsområde. Den dom var Steiner ikke tilfreds med, og han henviste over radioen til en »stupid, idiotisk kommissær«. Det er dette ordvalg, som nu måske kan give italieneren problemer med FIA.

Tennis. Årets Wimbledon-mester, rumæneren Simona Halep, måtte overraskende se sig besejret af Ekaterina Alexandrova i 1. runde af China Open. Russeren slog favoritten i to sæt med cifrene 6-2, 6-3.

Atletik. Efter at have misset VM for to år siden på grund af graviditet var Shelley-Ann Fraser-Pryce tilbage i topform og blev for 4. gang verdensmester på 100 meter. Den 32-årige jamaicaner løb i fremragende 10,71 sekunder og afviste alle konkurrenter ved VM i Doha. Briten Dina Asher-Smith fik sølv, mens bronzen gik til Marie-Josée Ta Lou fra Elfenbenskysten. Shelley-Ann Fraser-Pryce var blot en hundrededel af et sekund fra sin personlige bedste tid på 10.70 sekunder. Den nu afdøde amerikanske sprinter Florence Griffith-Joyner satte i 1988 verdensrekord på distancen i tiden 10.49 sekunder.

Håndbold. Norge er svækket før VM i Japan senere på året. Holdet må undvære en af verdens bedste stregspillere, Heidi Løke, der har pådraget sig en menisksskade i det ene knæ. Køke har spillet over 200 landskampe for Norge og vunde både EM, VM og OL.

Tennis. Der er meget på spil, når Caroline Wozniacki i dag indleder titelforsvaret i China Open. Danskeren har 1.000 point at forsvare, og taber hun i formiddag kampen i 1. runde til amerikaneren Lauren Davies vil det betyde en rutsjetur ned til en placering omkring nr. 36 på verdensranglisten.

Golf. Nanna Koerstz Madsen blev efter en sidste runde i fem slag under banens par nr. 2 i LPGA-turneringen i Indianapolis. Danskeren lå på 4. pladsen inden den afgørende runde, men da hun blot benyttede sig af 67 slag rykkede hun fem i stillingen og blev kun besejret af Hur Mi-jung fra Sydkorea. Nicole Broch Larsen sluttede på en delt 31. plads.

Atletik. Christian Taylor er næsten enerådende i international trespring, og ved VM i Doha blev amerikaneren verdensmester for 4. gang med et spring på 17,92 meter. Det var 18 centimeter længere end landsmanden Will Clave på 2. pladsen og 26 centimeter bedre end Hugues Fabrice Zango, der vandt bronze. Christian Taylor vandt også OL-guld i både 2012 og 2016.