Sprinterfænomen fra Jamaica vinder VM-guld for fjerde gang

Atletik. Efter at have misset VM for to år siden på grund af graviditet var Shelley-Ann Fraser-Pryce tilbage i topform og blev for 4. gang verdensmester på 100 meter. Den 32-årige jamaicaner løb i fremragende 10,71 sekunder og afviste alle konkurrenter ved VM i Doha. Briten Dina Asher-Smith fik sølv, mens bronzen gik til Marie-Josée Ta Lou fra Elfenbenskysten. Shelley-Ann Fraser-Pryce var blot en hundrededel af et sekund fra sin personlige bedste tid på 10.70 sekunder. Den nu afdøde amerikanske sprinter Florence Griffith-Joyner satte i 1988 verdensrekord på distancen i tiden 10.49 sekunder.

Tennis. Der er meget på spil, når Caroline Wozniacki i dag indleder titelforsvaret i China Open. Danskeren har 1.000 point at forsvare, og taber hun i formiddag kampen i 1. runde til amerikaneren Lauren Davies vil det betyde en rutsjetur ned til en placering omkring nr. 36 på verdensranglisten.

Golf. Nanna Koerstz Madsen blev efter en sidste runde i fem slag under banens par nr. 2 i LPGA-turneringen i Indianapolis. Danskeren lå på 4. pladsen inden den afgørende runde, men da hun blot benyttede sig af 67 slag rykkede hun fem i stillingen og blev kun besejret af Hur Mi-jung fra Sydkorea. Nicole Broch Larsen sluttede på en delt 31. plads.

Atletik. Christian Taylor er næsten enerådende i international trespring, og ved VM i Doha blev amerikaneren verdensmester for 4. gang med et spring på 17,92 meter. Det var 18 centimeter længere end landsmanden Will Clave på 2. pladsen og 26 centimeter bedre end Hugues Fabrice Zango, der vandt bronze. Christian Taylor vandt også OL-guld i både 2012 og 2016.

Atletik. Det blev tredobbelt kinesisk triumf i 20 kilometer kapgang for kvinder ved VM i Doha. Liu Hong blev verdensmester for tredje gang siden 2011, Qieyang Shenjie gik sølv, mens Yang Liujing sikrede sig bronze.

Fodbold. AC Milan er langt fra fordums styrke, og heller ikke i denne sæson ser storklubben ud til at kunne blande sig i toppen af Serie A. Søndag aften tabte milaneserne hjemmekampen mod Fiorentina med 3-1, og det var 4. nederlag ud af seks mulige i denne sæson.

E-sport. Det danske Counter-Strike-hold Astralis tabte finalen i turneringen ESL One New York med 1-3 til amerikanske Evil Geniuses. Danskerne tabte de to første baner i finalen 3-16, 12-16, men i tredje bane kom danskerne stærkt igen og vandt 22-20. I fjerde bane lignede det en overgang et fantastisk comeback, da Astralis gik fra 1-7 til 7-8. Men herefter trak Evil Geniuses fra, og fjerde bane sluttede 16-8 til amerikanerne. Trods nederlaget kan Astralis-spillerne rejse hjem med en andenpræmie på 40.000 dollar svarende til godt 273.000 kroner.

Fodbold. En 72-årig græsk fodboldfan mistede søndag livet efter at være kommet op at toppes med en 73-årig under en kamp den næstbedste række i byen Kalamaria i det nordlige Grækenland, skriver Ritzau. Ifølge Athens News Agency var de to mænd kommet op at skændes over kampen, som stod mellem Apollon Pontou Thessaloniki og PAE Chania. Skænderiet udviklede sig, og den 72-årig mand faldt fire til fem meter ned og slog sit hoved. Han blev erklæret død ved ankomsten til hospitalet.